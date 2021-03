Repeteixen un judici perquè un membre del jurat va votar "culpable" per anar-se'n abans a casa

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha ordenat repetir el judici d'un assassinat masclista celebrat per Jurat Popular a l'entendre que un dels seus membres va poder canviar el sentit del seu vot cansat de les llargues hores de deliberacions sense que s'arribés a un acord sobre la culpabilitat o innocència de l'acusat.





TSJM (EP)





Aquest membre de jurat, precisament el portaveu, ha manifestat a un dels suplents, a la sortida de l'Audiència de Madrid, a les escales per les quals s'accedeix a l'edifici, moments després que es traslladés el veredicte a del tribunal, que "havia votat culpable per la forma freda i calculadora amb que l'acusat havia declarat".





Tot seguit, va afegir que "en veritat, les votacions anaven sis a tres, es feia tard i ja veia que ens anàvem a haver de quedar a dormir a l'hotel diverses nits perquè ningú donava el seu braç a tòrcer." Per tant, culpable i tots a casa ", va dir llavors.





Davant els enèrgics retrets, que el suplent va fer al membre de jurat per tal forma d'actuar, aquest va afegir: "A cap i a la fi ho hagués fet o no (cometre el delicte), era un tipus que no era res nostre".





NOTARIA A GALAPAGAR

Al matí següent, la persona que havia escoltat els comentaris del portaveu del jurat, i que com a membre suplent havia assistit a totes les sessions de l'opinió, va acudir a una notaria de Galapagar a elevar a document públic el contingut de la conversa, de la que havia estat testimoni també l'altre membre suplent.





La compareixença notarial va ser lliurada per aquest ciutadà a la magistrada presidenta del jurat popular abans que es dictés la sentència. La presidenta del tribunal va donar trasllat a les parts del procés, iniciant-se llavors -recull la resolució de la Sala Civil i Penal-, un tràmit d'al·legacions contradictori al voltant de la seva transcendència.





En una providència, la magistrada reflecteix que no consta "cap incidència" en l'acta del veredicte, pel que al seu judici no resultava possible que l'Audiència Provincial iniciés, com sol·licitava la defensa, una investigació per aclarir el suposadament ocorregut en la qual es prengués declaració als integrants de jurat.





No obstant això, en la mateixa providència, la magistrada indica a la defensa l'acusat que "podrà instar que fa al seu dret en els recursos que, si s'escau, s'interposi contra la sentència", i dóna trasllat de l'acta notarial, "als efectes oportuns ", al ministeri fiscal. En súplica, l'Audiència Provincial torna a desestimar les al·legacions de la defensa i confirma la providència dictada per la magistrada.





Després de ser condemnat, d'acord amb el veredicte de culpabilitat, a 21 anys de presó, per l'assassinat a Collado Villalba de la seva companya sentimental el 27 de maig de 2017, la defensa recorre davant la sala civil i penal del TSJ de Madrid i denuncia el que segons la seva opinió suposen irregularitats amb motiu de la deliberació.





Referent a això, la Sala respon que "la qüestió suscitada revesteix, sense cap dubte, un inqüestionable interès". "L'enjudiciament per jurat, participa d'una sèrie de peculiaritats que resulten de la conformació del tribunal que valora la prova i decideix sobre la culpabilitat de l'acusat per persones no formades en dret, no pertanyents a la carrera judicial, i sobre els que no pesen, per tant, determinades exigències de caràcter tècnic que sí que són pròpies dels que integren el poder judicial a l'hora d'afrontar l'enjudiciament d'una conducta qualificada com a delicte ", assenyala.





"Ara bé: això no pot significar de cap manera, que aquesta manera d'enjudiciament doni cabuda a la menor fallida de cap dels drets que la Constitució reconeix a tots els ciutadans", recalquen els magistrats.





"L'Estat de Dret no pot consentir que una figura jurídica -fins i tot tan complexa com és el jurat-, minvi les garanties de qui s'enfronta a una acusació, a un judici, que a més es substància pel delicte més greu de tots els que contenen en el Codi Penal: assassinat ", afegeix la sentència.





En la present causa "s'ha produït una fallida del dret en el procés amb totes les garanties causant d'indefensió, i en paral·lel una altra fallida de la necessària aparença d'imparcialitat que, en conseqüència, no deixa altra opció de declarar la nul·litat de la sentència i del judici en nom de la salvaguarda el procediment amb totes les garanties constitucionalment reconegut ".