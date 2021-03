El 40% dels nens a Espanya no dorm prou

Quatre de cada deu menors no compleixen amb les recomanacions de son de dilluns a divendres, una realitat que afecta sobretot als adolescents, ja que més de la meitat dorm menys hores de les recomanades entre setmana, segons dades de l'estudi PASSOS 2019 de la Gasol Foundation, que avalua a nens i nenes d'entre 8 i 16 anys a Espanya.





Nens jugant (EP)





La manca d'hores de son s'associa amb una probabilitat de més del doble de presentar sobrepès o obesitat al llarg de la infància i adolescència, segons ha informat aquest divendres en un comunicat la fundació dels germans Pau i Marc Gasol, amb motiu de l' dia Mundial del Somni aquest divendres.





Segons l'estudi, la mitjana d'hores dedicades a dormir és menor quan major és l'edat de l'infant, ja que és de 9,88 hores per als estudiants de tercer de primària i de 7,78 hores per als de quart de l'ESO, el que suposa una diferència del temps dedicat a dormir de 2,1 hores entre setmana.





Durant el cap de setmana, l'incompliment ascendeix fins al 48,1%, i, a canvi del que passa els dies d'entre setmana, és la població infantil la que més incorre en aquesta falta de son (52,2%) enfront a la població adolescent (44,6%), que entre setmana no arriba a les vuit hores diàries de son recomanades.





No obstant això, aquest incompliment de les hores recomanades es deu, en major mesura, a un excés d'hores de son, en contrast amb l'incompliment de dilluns a divendres, que sol donar-se per una falta d'hores de son, segons ha indicat la fundació , que ha recordat que "dormir és fonamental per seguir un estil de vida saludable".





El responsable de Programes de la Gasol Foundation, Santi F. Gómez, ha afirmat que "els nens i nenes que no dormen les hores recomanades tenen desregulacions en el mecanisme hormonal que regula la sensació de gana i sacietat, cosa que els pot portar a ingerir més calories de les que necessiten ".





De la mateixa manera, ha afegit Gómez, "el somni contribueix en gran mesura a consolidar els aprenentatges del dia i millora l'atenció i redueix la irritabilitat" i té un paper fonamental pel que fa a l'activitat física ja que ajuda a recuperar l'energia necessària per a moure, jugar i gaudir.





"Aquest paper tan important de la son es reflecteix en els nostres programes de promoció de vida saludable dirigits a nens en situació de vulnerabilitat, en els que treballem amb un enfocament holístic i ajudem a les famílies a descobrir els beneficis i les claus per aconseguir una nit plena de somnis reconfortants ", ha dit.