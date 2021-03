Mantenen en llibertat a tres condemnats de la 'manada' de Manresa

L'Audiència de Barcelona ha acordat mantenir en llibertat tres dels comtats per abús sexual en grup a una nena de 14 anys, membres de l'anomenada 'rajada' de Manresa (Barcelona), a l'espera que es resolguin els recursos que els seus defenses han presentat davant del Tribunal Suprem (TS).





Audiència de Barcelona - EP





En tres actuacions consultats, la Secció 22 de l'Audiència de Barcelona rebutgen enviar-los a presó provisional com van demanar la Fiscalia i l'acusació particular.





Els magistrats argumenten que els tres acusats han "estat en tot moment a disposició de tribunal" i s'han complert les mesures cautelars que els van imposar: comparèixer al jutjat un cop per setmana, retirada del passaport i ordre d'allunyament de 100 metres de la víctima .





Per això, els jutges consideren que no hi ha risc de fuga i descarten ordenar el seu ingrés a la presó mentre el Suprem resol els recursos de les defenses.





L'Audiència de Barcelona va imposar penes d'entre 10 i 12 anys de presó a cinc joves majors d'edat per la violació múltiple a una nena de 14 anys en 2016, i els va condemnar per un delicte d'abús sexual a la menor tot i que Fiscalia va demanar condemnar per agressió sexual.





PRIMER RECURS AL TSJC





Al febrer, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va resoldre un primer recurs a aquesta sentència: els magistrats van avalar la condemna i un jutge va afegir un vot particular en el qual defensava una condemna per agressió sexual (violació) i no per abusos.





Al resoldre el recurs, el TSJC també va augmentar la indemnització a la víctima fins a 60.000 euros, a diferència dels 12.000 fixats inicialment, i les defenses han recorregut aquesta sentència però les acusacions no.