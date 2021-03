La Guàrdia Civil alerta de estafes telefòniques demanant donacions per a afectats per Covid-19

La Guàrdia Civil de Cantàbria ha advertit sobre intents d'estafa a empreses de la regió en què suposats agents d'aquest cos sol·liciten aportacions econòmiques per tal de dur a terme donacions per ajudar els afectats per la pandèmia del Covid.





Cotxe Guàrdia Civil - EP





En aquestes trucades en nom de la Guàrdia Civil, els delinqüents intenten guanyar-se la confiança de les víctimes i aprofitar-se de la seva bona fe, ha advertit aquest divendres l'institut armat, que recalca que des d'aquest cos no s'està realitzant cap trucada per aquest motiu.





A més, assenyala que aquestes trucades enganyoses també podrien ser realitzades en nom d'altres cossos policials o d'emergències, que tampoc estan demanant cap tipus de donacions.

La Guàrdia Civil recorda que els autors d'aquestes trucades poden ser presumptes autors d'un delicte d'estafa, així com d'usurpació de funcions públiques, i demana la col·laboració ciutadana per poder arribés a ells.





En aquest sentit, destaca que és molt important demanar la major quantitat de dades de la persona que truca i posar-ho en coneixement de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. En el cas de la Guàrdia Civil, al telèfon 062 d'atenció permanent.