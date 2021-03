Les noves variants del coronavirus podrien obligar a allargar les quarantenes de 10 a 14 dies

Són diverses les veus d'experts que estan demanant que es tornin a allargar les quarantenes de 10 a 14 dies enfront la variant britànica, perquè podria ser que la càrrega viral es mantingui alta durant més dies en aquesta.





Un sanitari fa una PCR (EP)





El detonant va ser un estudi de la Universitat de Harvard, que encara no ha estat revisat per persones expertes (preliminar), que assenyalava que la variant britànica pot infectar durant més dies, dels 8 de mitjana que es creu que dura el virus de la COVID-19 original.





La doctora Maria de la Mar Tomás, portaveu de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC) adverteix en aquest sentit que de moment és l'únic estudi que planteja aquesta situació, i en ell s'han verificat 7 casos de pacients.





"Realment en veure les gràfiques s'aprecia que en tot just un parell de casos hi ha càrrega viral infectiva més enllà dels 10 dies", subratlla l'especialista.





Amb només un estudi fins al moment i la informació que disposem de la variant britànica diu que no podem canviar els períodes de quarantena actuals de 10 dies. "D'aquesta manera es controla bé fent servir les mesures preventives (mascareta, distància, higiene, ventilació d'espais tancats). La quarantena dels 10 dies per als pacients amb una bona evolució clínica és suficient", assegura l'especialista.





Diu també que la variant britànica "previsiblement sigui més transmissible" però això no vol dir que tingui un període d'incubació més alt: "Per ara no han sortit més estudis sobre això. De tornar a canviar les quarantenes caldria tenir més evidència científica. amb la d'ara no cal al 100% que calgui canviar una altra vegada les quarentenes i ampliar-les a 14 dies, com alguns demanen".





Quan es va prendre la decisió dels 10 dies, segons recorda la doctora Tomás, sí que hi havia diversos treballs publicats (fins a una trentena) que van constatar que en els pacients immunocompetents on la càrrega viral era tan baixa en el dia 10 no són contagiosos, i a partir del 14 produeixen anticossos G (fase final de la infecció).





"Només ha sortit aquest treball de Harvard, no revisat per persones expertes, de manera que caldria tenir més evidència científica per prendre una mesura tan important com està. Una altra cosa són els pacients hospitalitzats, amb pitjor evolució, i que sí poden presentar la suficient quantitat viral per encomanar més enllà dels 10 dies. Però per això estan ingressats, i necessiten un tractament adequat al seu estat de salut ", aclareix la portaveu de la SEIMC.





Aquesta doctora recorda que a Anglaterra, on és predominant la variant britànica, hi ha hagut moltes variacions constants a nivell social, i les quarantenes van passar de 7 a 10 dies.





A Alemanya apunta que la quarantena passar a 7 dies, mentre que a Espanya l'hem rebaixat de 14 a 10. "Quedar-nos en 10 és el perfecte a dia d'avui pels estudis abans comentats. Sí que hi ha evidència científica que als 10 dies aquells pacients amb una bona evolució clínica i immunocompetents presentarien una baixa càrrega viral i no serien contagiosos ", afegeix la doctora Tomás.





PER QUÈ ES VAN ESCURÇAR LES QUARENTENES A 10 DIES

Des de la Societat Espanyola d'Immunologia, la doctora Yvelise Barrios que les quarantenes a Espanya es van rebaixar a 10 dies perquè al principi es feia PCR abans i després de donar l'alta, i amb totes les dades demanades quedar clar que després d'aquest període l'individu no contagiava.





Per la seva banda, Juan González del Castillo, coordinador del grup de Malalties infeccioses de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES), i cap d'Urgències de l'Hospital Clínic San Carlos de Madrid, recorda que la PCR és una prova "molt sensible ", de manera que qualsevol traça del virus que es trobi en la mostra farà que aquesta sigui positiva.





"Això no vol dir que sigui virus viable i capaç de produir malaltia o contagi, poden ser restes i no virus viable", aclareix.





De fet, remarca que les PCR poden persistir positives durant molt de temps, fins i tot setmanes, però per això manté que en realitzar-se els cultius es va notificar que el virus no era viable, és a dir, que no podia infectar ningú.





El membre de SEMES apunta també que algun estudi científic ha constatat igualment que la durada mitjana d'eliminació de virus és de 8 dies, situant-se la mitjana global de la infecció per COVID en 13 dies i la mitjana (el més freqüent) en 16 dies .





"Basats en aquests articles són diversos els professionals que estan plantejant si realment seria necessari ampliar aquesta quarantena per a pacients de la variant britànica, atès que podria ser transmissible durant més temps, en persistir durant més temps en la nasofaringe. Aquests estudis preliminars apunten en aquesta direcció i se superen aquests 10 dies de quarantena. Són pocs els estudis i pacients que s'han estudiat i això ens porta a fer-nos aquesta pregunta de si allargar o no més les quarantenes, encara que falta evidència científica per prendre la decisió ", afegeix.





Des de la Societat Espanyola de Epidemiologia, la doctora Ángela Domínguez, coordinadora del Grup treball de vacunes sosté que si es demostra que en la variant britànica dura més el període de transmissió caldria pensar potser en allargar els aïllaments, si bé considera que falta més informació contrastada al respecte.





"En principi, davant del dubte, com més temps tinguis aïllada a una persona amb una variant millor serà perquè menys risc que pugui circular lliurement el virus i infectar diverses persones hi haurà", manté la doctora Domínguez.





El portaveu de SEMES apunta en aquest sentit que en aquests moments on s'està veient que hi ha més contagis a Urgències és sobretot en pacients ancians amb fragilitat.





"Arriben a l'hospital menys joves dels que veiem quan la incidència es dispara. Ara que s'ha estabilitzat, hi ha sobretot pacients ancians", ressalta.





En aquest punt, el doctor González del Castillo remarca la importància de ser estrictes en el compliment de les quarentenes de cara a evitar contagis intrafamiliars, on s'estan produint el 80% dels casos, segons apunta.