La mort de la professora de Marbella no té relació amb la vacuna d'AstraZeneca, segons l'autòpsia

El conseller de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia, Jesús Aguirre, ha assegurat aquest divendres que l'informe preliminar de l'autòpsia clínica realitzada a la professora de Marbella (Màlaga) determina que "no hi ha cap relació causal" entre l'administració de la vacuna d'AstraZeneca i la mort d'aquesta docent.





Vacuna AstraZeneca (EP)





Així ho ha posat de manifest Aguirre a Lepe (Huelva), on ha explicat que l'informe preliminar és "concloent" descartant cap relació entre la mort d'aquesta professora i la vacunació contra el Covid-19.





En aquest punt, després d'expressar el seu condol a la família, ha assenyalat que en l'autòpsia clínica han participat dos anatomopatòlegs i un forense, de manera que s'ha fet de la manera "més reglada i científica possible". Per això, "es pot dir de forma clara i contundent que no hi ha relació causal entre la vacunació del coronavirus i la seva mort", ha incidit.





"No existeix cap relació entre l'administració de la vacuna d'AstraZeneca i la mort d'aquesta dona", ha reiterat el conseller de Salut, el qual ha mostrat el seu pesar per aquest "tràgic succés", indicant que la professora va patir "una hemorràgia cerebral i un èxitus, és a dir, una mort ".





Així les coses, de manera "fefaent" ha dit que l'administració d'aquesta vacuna "no ha tingut res a veure" amb la mort d'aquesta persona.





Finalment, ha recordat que diàriament i de manera automàtica des de la Conselleria de Salut, a través del Sistema de Vigilància Epidemiològica, es comunica a l'Agència Espanyola del Medicament i Producte Sanitari qualsevol possible efecte advers de qualsevol medicament o vacuna. Al seu torn, des de l'Agència Espanyola fan el mateix i ho comuniquen a l'Agència Europea del Medicament.





D'aquesta manera, ha deixat clar que això va ser el que es va fer en el cas d'aquesta professora, al temps que ha incidit que és el protocol corresponent, és a dir, donar avís de qualsevol possible efecte d'una vacuna o medicament.





Finalment, Aguirre ha assenyalat que "no cal tenir por de la vacuna sinó a virus", ja que ha sostingut que s'ha determinat que "la relació sempre és favorable al benefici enfront de el risc associat a la vacuna o qualsevol medicament" .