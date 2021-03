Can Ruti de Badalona impulsa la formació en quiròfan amb realitat augmentada per a estudiants de la UAB

El servei de Cirurgia General i la Unitat Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona --conegut com a Can Ruti - han implantat la realitat augmentada en quiròfan per a la formació d'estudiants.





En un comunicat aquest divendres, l'hospital ha explicat que es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a final de curs del 2021 emmarcada en "una aposta decidida" per a l'adaptació dels continguts didàctics a les noves tecnologies i a la salut digital.





A través d'unes ulleres especials amb una càmera incorporada, el cirurgià docent emet la classe en directe des de la seva vista subjectiva durant una operació i, a més, pot anar incorporant material didàctic sobreimpressionat a la pantalla.





El fet de ser unes ulleres virtuals permet que el cirurgià docent no hagi de tocar cap material per ensenyar aquestes imatges, un element d'"especial interès" ja que permet mantenir l'esterilitat de les mans en tot moment.





Segons els impulsors, la valoració global dels estudiants ha estat "molt bona": consideren que ajuda a entendre les cirurgies ja més d'un 85% li agradaria que es fessin de forma rutinària.