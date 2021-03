Brussel·les es querella contra el Regne Unit per no recuperar 100 milions en ajudes fiscals il·legals a Gibraltar

La Comissió Europea ha denunciat aquest divendres al Regne Unit davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) per no haver recuperat de forma completa els 100 milions d'euros concedits a companyies multinacionals a Gibraltar a través d'un règim fiscal que vulnerava les normes europees sobre ajudes d'Estat.





En concret, l'executiu comunitari ha explicat que les autoritats del Penyal només han recuperat uns 20 milions d'euros de les ajudes fiscals il·legals identificades en el marc de la investigació (un 20% del total) encara que han passat ja "més de dos anys" des que l'hi exigissin.





El cas es remunta a 2013, quan l'Executiu comunitari va iniciar una investigació contra el règim de l'impost de societats que Gibraltar havia posat en marxa tres anys abans. Brussel·les va concloure al desembre de 2018 que les exempcions per interessos i cànons i els cinc acords fiscals o 'tax rulings' que Gibraltar va tancar amb diverses empreses eren il·legals, pel que va ordenar la recuperació de les ajudes concedides.





"Més de dos anys després que la Comissió prengués la seva decisió, els ajuts encara no han estat recuperades completament i no s'ha avançat prou per restaurar la competència. Per això hem decidit portar al Regne Unit davant el Tribunal de Justícia", ha explicat en un comunicat la vicepresidenta de l'Executiu comunitari responsable de Competència, Margrethe Vestager.





Brussel·les ha subratllat que les autoritats de Gibraltar havien d'haver recuperat abans del 23 d'abril de 2019 tots els diners que les multinacionals s'havien estalviat pagar a les arques públiques a través d'aquest règim. La institució europea ha defensat que la recuperació "ha de passar el més ràpid possible" perquè fins que això passi "els beneficiaris segueixen gaudint d'un avantatge competitiu il·legal".





El departament que dirigeix la danesa Vestager ha estat "en contacte regular" amb les autoritats del Penyal, que han detallat que quatre multinacionals es van beneficiar del règim tributari declarat il·legal, De moment, només dues de les empreses han tornat les ajudes concedides i el muntant representa únicament el 20% del total.





"La recuperació encara està pendent per part de Mead Johnson Nutrition (beneficiari d'un acord fiscal) i parcialment de Fossil (beneficiari d'un esquema d'ajudes il·lícit", precisa la Comissió Europea.





L'acord entre la UE i el Regne Unit per al Brexit estableix que la Comissió Europea pot portar a Londres davant la Justícia europea per haver incomplert decisions que van ser preses abans que finalitzés el període de transició el 31 de desembre passat de 2020.





LA INVESTIGACIÓ DE BRUSSEL·LES





Brussel·les va obrir a l'octubre de 2013 una investigació contra el règim de l'impost sobre societats de Gibraltar introduït el 2010 davant els "dubtes greus" que podria infringir la normativa comunitària sobre ajuts públics per incloure exempcions en aquest gravamen per pagaments d'interessos i cànons.





L'Executiu comunitari va ampliar l'expedient a l'octubre de 2014 per incloure també un total de 165 acords fiscals o 'tax rulings', davant la sospita que no es basaran en informació suficient per garantir que les empreses beneficiades fossin gravades a les mateixes condicions que altres empreses que generaven o derivaven ingressos de Gibraltar.





Pel que fa a la primera pilar de la investigació, Brussel·les va determinar que les societats beneficiàries d'interessos o cànons estaves exemptes del pagament de l'impost "sense que hi hagués una justificació vàlida". En conseqüència, la mesura "va afavorir significativament" a un conjunt d'empreses pertanyents a grups multinacionals que centren la seva activitat, per exemple, en la concessió de préstecs intragrup.





Gibraltar, en qualsevol cas, va abolir l'exempció fiscal sobre els ingressos per interessos al juliol de 2013 i la dels ingressos per cànons al gener de 2014.





Pel que fa a la investigació sobre els acords fiscals, l'Executiu comunitari va determinar que 5 dels 165 'tax rulings' avaluats constituïen ajudes d'Estat il·legals. Les cinc es refereixen, en concret, la tractament fiscal de Gibraltar a determinats ingressos generats per societats comanditàries de Països Baixos. En canvi, la Comissió Europea no ha detectat cap avantatge selectiu pel que fa als altres 160 acords fiscals avaluats.