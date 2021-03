La Policia de Noruega investiga la primera ministra per incomplir la normativa sanitària

La Policia de Noruega ha obert una investigació sobre la primera ministra, Erna Solberg, perquè ha admès que va assistir a una reunió familiar a la qual hi havia més persones de les permeses d'acord amb les restriccions actuals per contenir la pandèmia del covid-19.





Erna Solberg (EP)





Solberg ha admès en declaracions a la cadena estatal NRK que va incomplir les normes i s'ha ofert a pagar una multa si les autoritats així ho determinen. "Ho podria haver fet millor", ha reconegut, en al·lusió a unes vacances de febrer en què en algun moment es van arribar a reunir més de deu persones.





La polèmica arriba quan falta mig any perquè Noruega celebri unes eleccions parlamentàries en les quals el Partit Conservador de Solberg és el preferit. Una enquesta recent que ha elaborat l'empresa Kantar li concedeix una intenció de vot del 25,6%, més de sis punts per sobre del Partit de Centre, segons l'agència Bloomberg.





Cap grup ha demanat la dimissió de la primera ministra per aquest incident, tot i que sí que s'utilitza per posar en qüestió la seva capacitat per generar confiança entre la població. "Tots estem cansats i podem cometre errors, però la primera ministra ha d'assumir el lideratge i demostrar que està al comandament", ha declarat un diputat laborista, Martin Henriksen, al diari 'Verdens Gang'.