Robles reconeix que li hauria agradat conèixer la sortida d'Iglesias "d'una altra manera"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconegut que li hauria agradat conèixer la sortida del vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, "d'una altra manera" a com ho va fer, a través d'un vídeo, perquè "un Govern és un equip" .





Margarita Robles (EP)





"Potser hauria estat bo que una decisió personal, molt respectable, no l'hagués fet de la manera que ho ha fet, d'alguna manera a través dels mitjans de comunicació, perquè un govern és un equip i ens hagués agradat assabentar-nos d'una altra manera i no per la premsa ", ha afirmat en una trobada amb els mitjans a Salamanca, durant la seva visita a la base aèria militar de Matacán.





Després de l'anunci de la sortida d'Iglesias, per a ser candidat de Podem a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Robles ha apuntat que en aquestes eleccions es presentarà Ángel Gabilondo pel PSOE, que és "un gran candidat" amb un projecte que " representa el rigor, que representa la serenitat i que representa una cosa tan important que és el no fer soroll ".





"Jo crec que els ciutadans estan cansats dels personalismes en política, d'aquestes qüestions partidistes que estem veient aquests dies, amb trànsfugues i altres, per tant no als projectes personalistes, no als projectes que únicament tenen pendent i present la clau de partit, i cal tenir uns projectes que pensin en els ciutadans amb caràcter general i jo crec que a hores d'ara qui representa això a Madrid és el projecte del partit Socialista ".





Pel que fa a la possible incorporació a Consell de Ministres de Ione Belarra, assumpte sobre el qual també ha respost a la premsa, ha dit que no la coneix en persona, només "a través dels tuits".