Més de 200.000 llars reben ja l'Ingrés Mínim Vital i en el 70% viu algun menor

L'Ingrés Mínim Vital arriba al març a 203.000 llars a tot Espanya en els quals viuen més de 565.000 persones, de les quals gairebé la meitat són menors, segons les últimes dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.





José Luis Escrivá (EP)





En concret, més del 70% de les llars beneficiaris tenen almenys un menor a la unitat de convivència. En total, les llars inclosos en la nòmina de març, que s'abonarà en els pròxims dies, estan formats per 320.020 adults i 245.175 menors. De mitjana, cada llar rebrà en aquesta nòmina 460 euros.





L'abonament d'uns 152 milions d'euros corresponents a la nòmina de març s'eleva a més de 920 milions el total desemborsat per la Seguretat Social en aquests nou mesos per al pagament d'aquesta prestació.





Per edats, de mitjana, els titulars de l'Ingrés Mínim Vital tenen 43,51 anys. El grup més nombrós són les persones entre els 36 i els 45 anys, que superen el 36% del total. En concret, hi ha 2.812 menors de 24 anys; 42.828 d'entre 24 i 35 anys; 73.970 d'entre 36 i 45 anys; 57.644 d'entre 46 i 55 anys; 26.003 d'entre 56 i 65 anys; i 575 de més de 65 anys.





A més, per tipus d'unitat de convivència, gairebé un de cada tres llars és monoparental: 41.865 formats per un adult i un menor; 18.723 per un adult amb dos menors; 3.826 per un adult i tres menors; i 731 per un adult i més de tres menors.





Així mateix, altres 40.985 llars beneficiaris són unipersonals i 13.947 estan formades per dos adults. També hi ha 24.706 unitats de convivència compostes per dos adults i un menor; 25.991 per dos adults i dos menors, i 18.579 famílies nombroses (dos adults i més de dos menors).





Igualment, alguns de les llars que ja reben la prestació estan formats per tres adults (4.985); tres adults i un menor (3.335); tres adults i més d'un menor (3.172); a quatre adults (1.435) i quatre adults i un menor (641).





7 DE CADA 10 BENEFICIARIS SÓN DONES





Per gènere, més del 70% dels titulars de la prestació són dones i també són majoria entre els beneficiaris, amb 316.163 dones que formen part de les unitats de convivència que reben l'Ingrés Mínim Vital.





En concret, fins al tancament de la nòmina de març, l'INSS ha rebut 1,15 milions de sol·licituds vàlides des que es va posar en marxa la prestació, fa nou mesos. D'elles, més de 800.000, més del 75% del total, s'han tramitat, amb més de 210.000 prestacions aprovades i 600.000 denegades. Altres 62.000 estan en procés d'esmena, és a dir, que s'ha reclamat al sol·licitant o a alguna administració informació per completar l'expedient.





En aquesta nòmina s'inclouen per primera vegada beneficiaris de la Comunitat Foral de Navarra que han estat reconeguts sense necessitat de presentar sol·licitud a través de la passarel·la de reconeixement en bloc que l'INSS ha posat a disposició de les comunitats autònomes. Al desembre de 2020 aquesta passarel·la, que està a disposició de totes les autonomies, ja va ser utilitzada per Aragó.





Segons informa el Ministeri, majoritàriament, les denegacions s'han produït per no complir el criteri de vulnerabilitat (al superar els llindars de renda i patrimoni), encara que un 10% de les denegacions es deuen a la manca d'acreditació de la unitat de convivència.





Per això, al gener es va realitzar una modificació normativa perquè els treballadors socials i entitats col·laboradores de l'IMV puguin realitzar l'acreditació i facilitar el reconeixement de situacions de convivència no convencionals.