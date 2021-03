Sánchez Llibre recorda a Borràs la urgència d'un Govern "estable, solvent i fort"

El president de la patronal Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat a la presidenta de Parlament, Laura Borràs, la creació d'un Govern "estable, solvent i fort" de manera urgent i que se centri únicament en la recuperació econòmica.





Josep Sánchez Llibre (EP)









Així ho ha expressat Sánchez Llibre després d'una audiència celebrada aquest divendres entre les dues parts emmarcada en la ronda de contactes que manté actualment la presidenta amb els representants dels sectors econòmics.





Segons ha expressat el president de Foment del Treball en declaracions posteriors a la trobada, des de la patronal també s'ha demanat un pacte de govern entre el Govern, els sindicats i els empresaris per poder avançar en la recuperació i transformació de l'economia catalana.





Sánchez Llibre ha assenyalat també que s'ha lliurat a la presidenta de Parlament el manifest a què es van adherir 300 entitats de l'àmbit social i econòmic el 4 de març passat "en representació del 90% del PIB català" per a la reactivació de l'economia i la recuperació de la lleialtat institucional i la confiança social.





COMPLICITAT I COMPROMÍS

La presidenta hauria "mostrat complicitat i compromís" --segons el president- davant les pretensions de Foment del Treball.





Així mateix, Sánchez Llibre ha expressat la disposició de la patronal per col·laborar amb el futur Govern per unir esforços per a la recuperació, "una cosa que demanen el conjunt de ciutadans de Catalunya davant la greu situació de crisi".





Sobre la iniciativa plantejada pel president de Pimec, Antoni Cañete, a la presidenta de Parlament aquest mateix divendres sobre la creació d'una comissió al Parlament amb agents econòmics i socials, Sánchez Llibre ha afirmat que li sembla "perfecte".





Pel que fa a la tornada de Uber a la ciutat de Barcelona de dimarts passat, el president ha assenyalat que "defensa l'economia de lliure mercat" i que puguin conviure en la capital els taxistes juntament amb les noves tecnologies, com passa en ciutats de tot el món.