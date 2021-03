Detingudes sis persones per estafar 150.000 euros amb targetes bancàries obtingudes mitjançant phishing

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a sis persones, en entre 23 i 40 anys, acusades d'haver estafat 150.000 euros utilitzant targetes de dèbit i de crèdit de diferents països obtingudes mitjançant phishing, segons ha informat la Prefectura.





@EP





Així mateix, s'han intervingut dos permisos de residència falses, un carnet de conduir fals, una carta d'identitat falsa, 15 telèfons mòbils, dos ordinadors, 283 targetes de compra de moneda virtual per valor de 58.000 euros, tiquets de compra i justificants d'enviament de diners.





Les investigacions es van iniciar a finals de l'any 2020 al tenir coneixement els policies a través d'un important establiment comercial amb delegacions a València i a Madrid, que diverses persones estaven comprant diversos productes i moneda virtual amb targetes fraudulentes.





En el transcurs de la investigació els policies van identificar sis persones que estaven comprant productes de telefonia d'alta gamma i moneda virtual utilitzant targetes tant de crèdit com de dèbit de diferents països com els Estats Units, Anglaterra i Dinamarca, a el parer obtingudes de manera fraudulenta. Posteriorment venien aquests productes al mercat negre a través d'internet.





MÈTODES EMPRATS





Per obtenir les dades de les targetes que utilitzaven per a les compres, suplantaven correus electrònics d'empreses reals, fent creure als destinataris que procedien de les webs oficials.





Un dels mètodes emprats, era després de rebre un correu electrònic de l'empresa, se li demanava que abonés la quantitat de 1,99 euros per poder continuar amb els tràmits d'enviament d'un paquet. Per poder pagar havia de clicar un enllaç, amb el qual s'obria una plataforma de pagament i introduir les dades de la targeta visa i codi CVV. En una altra ocasió, consistia en rebre un correu d'un banc per actualitzar les dades del compte.





Finalment van ser detinguts als sis sospitosos com a presumptes autors dels delictes d'estafa, falsificació documental, blanqueig de capitals i organització criminal.





Dels detinguts, tres d'ells amb antecedents policials, quatre han passat a disposició judicial, mentre que la resta han estat posats en llibertat no sense abans ser advertits de l'obligació de comparèixer davant l'autoritat judicial quan per a això fossin requerits.