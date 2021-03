La producció hidroelèctrica d'Endesa a Catalunya creix el 2020 un 48,3% respecte l'any passat

La divisió renovable d’Endesa, Enel Green Power, ha produït més de 3.900 gigawatts hora (GWh) d’energia hidroelèctrica durant el 2020, la qual cosa suposa un increment de gairebé el 50% (en concret, d’un 48,3%) respecte a l’anterior exercici. D’aquesta manera, les centrals hidràuliques, capdavanteres al territori en energia 100% verda i, per tant, lliure d’emissions de CO2, haurien satisfet l’equivalent al consum energètic anual de la meitat de famílies de Catalunya en un any.





De fet, l’energia hidràulica representa més del 20% del total de producció de la Companyia, la qual cosa significa que, gràcies a la seva contribució, actualment gairebé el 70% de la producció energètica d’Endesa està ja lliure d’emissions. L’objectiu amb què es treballa és arribar el 2030 amb el 89% de la producció lliure d’emissions i, així, seguir lluitant contra el canvi climàtic.





ENDESA





Malgrat no arribar a màxims històrics, aquesta balanç del 2020 es troba al voltant d’un 6,4% per sobre de la mitjana, que es situa al voltant dels 3.701 GWh, i s’ha aconseguit produir mitjançant les 54 centrals hidroelèctriques que Endesa té repartides per tot Catalunya, les quals entren en funcionament un cop s’han cobert i garantit les necessitats essencials com són el consum de boca, el cabal ecològic dels rius i el regadiu.





L’augment d’aquest tipus d’energia renovable ha estat possible per l’alt volum de precipitacions que hi va haver durant l’any passat. També cal sumar-hi l’efecte de les nevades acumulades durant tot l’hivern, que van contribuir a un desgel generós durant la primavera, així com a l’òptim aprofitament de les reserves d’aigua als pantans i cabals en els rius gràcies a una contínua millora en l'eficiència operativa per part d'Endesa i al compromís de la Companyia amb el medi ambient i altres usos, com per exemple laminar crescudes als rius per regular els cabals o buidatges extraordinaris per arrossegar macròfits (plantes aquàtiques) que s’acumulen en el tram final dels rius.





En aquest sentit, els embassaments on Endesa té centrals hidroelèctriques van acumular aigua fins a un 72,1% de la seva capacitat total de mitjana. En termes absoluts vol dir que, dels 2.314 hm3 de capacitat global que tenen les conques de la Garona, la Ribagorçana, el Segre, la Pallaresa, l'Ebre, el Ter i el Llobregat, aquestes van acumular a 31 de desembre reserves de fins a 1.167 hm3 d’aigua.





Totes les conques hidràuliques catalanes han incrementat la seva generació durant el 2020, però en destaquen especialment les conques internes, que han crescut un 115%. La segueix la conca del Baix Pallaresa, amb un 79,6%. En tercer lloc destaca la Ribagorçana, que inclou també la Franja, amb un 53%, i ja per sota –gairebé empatades- les conques del Segre i de l’Ebre, amb un 43,3% i un 41,2% respectivament. Ja a més distància, tanquen el rànquing les conques de la Garona i l’Alt Pallaresa, amb augments respecte al 2019 del 27,8% i el 27,5% respectivament.





D’altra banda, les conques que més s’han acostat a la seva capacitat màxima durant la primera meitat de l’any són –per aquest ordre– la de l’Ebre (93%), el Llobregat (86,4%), el Ter i la Muga (81,7%), la Garona (72,5%), el Segre- Pallaresa (70,5%), i, per últim, la Ribagorçana (62,6%).





L’aigua, líder com a font d’energia renovable





Endesa, mitjançant la divisió d’energies renovables Enel Green Power, s’encarrega de gestionar 54 centrals hidràuliques a Catalunya: 41 a les comarques de Lleida, 6 a les de Girona, 5 a la Catalunya Central i 2 a les Terres de l’Ebre. En total, la potència installada de la Companyia en centrals hidràuliques al territori català és de 2.382 MW.





En aquest sentit, Endesa és conscient que opera i utilitza els recursos naturals per a la seva activitat empresarial i que cal fer-ho d’una forma sostenible per assegurar que les generacions futures podran continuar-ho fent, tot acompanyant el desenvolupament dels entorns socials en els quals s’opera. És per això que el desenvolupament sostenible és un pilar essencial de l’estratègia de la Companyia, que promou el canvi cap a un model d’economia circular. De fet, la gestió de l’aigua és, en aquest sentit, circular, ja que el 99% de l’aigua captada per utilitzar-la en les installacions d’Endesa és retornada al medi perquè pugui ser novament utilitzada.





Enel Green Power, dins del Grup Enel, està dedicada al desenvolupament i operació de renovables a tot el món, amb presència a Europa, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania. Enel Green Power és líder global en el sector de l’energia verda amb una capacitat gestionada de més de 46 GW en una combinació de generació que inclou eòlica, solar, geotèrmica i hidroelèctrica, i que està al capdavant de la integració de tecnologies innovadores en plantes d’energia renovables.