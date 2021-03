El Consorci de la Zona Franca de Barcelona lamenta la mort de Jordi Cornet

Jordi Cornet (EP)





El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) lamenta la mort de Jordi Cornet, que va ser delegat especial de l'Estat en aquest organisme entre gener de 2012 i juny de 2018, i que ha mort avui divendres 19 de març a Barcelona.





En la seva etapa a el front de CZFB, Jordi Cornet va liderar projectes tan importants per a l'economia de Barcelona i del seu entorn com la posada en marxa de la sala eDelivery, centrat en la logística d'última milla, i la projecció del 3D Factory Incubator, que que s'ha consolidat avui com la primera incubadora europea d'alta tecnologia en impressió 3D. L'actual delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, qui va assumir el càrrec després del pas de Cornet, ha destacat la trajectòria del seu antecessor i la seva aportació a la transformació de el Consorci de la Zona Franca i de la ciutat de Barcelona. "Jordi Cornet ens va deixar un important llegat, marcat per una clara visió de futur i l'aposta per projectes innovadors, i per això ens sentim profundament agraïts i inspirats pel seu treball".