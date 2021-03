Aquest dilluns començaran les obres de millora de la C-17 entre la Garriga i Centelles

El Departament de Territori i Sostenibilitat iniciarà, a partir de dilluns vinent, 19 de març, les obres per a la millora de la C-17 entre la Garriga i Centelles, que suposaran una inversió de més de 8,3 milions d'euros. Els treballs consistiran principalment en l’estesa d’una nova capa de paviment i la renovació d’un conjunt d’elements funcionals de la carretera, amb l’objectiu de millorar la comoditat i la seguretat en la conducció al llarg de 17 quilòmetres d’aquest important eix de comunicació. Les obres tindran un termini d’execució de set mesos.









En concret, l’actuació es pot dividir en dos trams: la Garriga – Tagamanent, que abasta 9 quilòmetres i té un pressupost de 4,5 milions d'euros i Tagamanent – Centelles, amb 8 quilòmetres i una inversió de 3,8 milions d'euros.





Les millores incloses en aquesta obra són, principalment:





- Renovació del ferm, amb un tractament previ d’aquells punts que presentin flonjalls o irregularitats o estiguin més desgastats.





- Substitució de barreres de seguretat.





- Millora de la senyalització vertical i horitzontal.





- Reparació i substitució dels junts d’estructures que estiguin deteriorats.





- Revisió dels elements que faciliten el drenatge de la carretera.





- Millora de l’abalisament.





- Canalització de fibra òptica.





Afectacions al trànsit





L’execució dels treballs de millora comportaran afectacions al trànsit que, en funció de les necessitats de l’obra, podran consistir en l’ocupació d’un dels dos carrils que té cada sentit de la circulació en aquesta carretera. Per a minimitzar l’afectació a les persones usuàries, la planificació de les tasques i dels horaris de les restriccions, té en compte els volums i fluxos de trànsit per trams i sentits de la circulació. Així, per exemple, en el tram entre la Garriga i Tagamanent, que té més volum de trànsit, les afectacions seran principalment en horari nocturn.





En concret, aquest serà l’esquema de les afectacions:





Tram la Garriga-Tagamanent





Sentit Barcelona: de 20 hores a 6 hores del dia següent

Sentit Vic: de 20h a 6.30h





Tram Tagamanent-Centelles





Sentit Barcelona: de 10 hores a 6 hores

Sentit Vic: de 21h a 16h





Programa d’actuacions a la C-17





Les obres que ara comencen s’emmarquen en un conjunt d’actuacions que el Departament de Territori i Sostenibilitat té en marxa per a millorar la C-17. En aquest sentit, cal recordar els treballs d’ampliació actualment en execució entre Parets del Vallès i Granollers, en el sentit Barcelona, amb un pressupost de 10,4 milions d'euros. Així mateix, està en procés d’adjudicació l’obra d’eixamplament del sentit Vic, amb una inversió prevista de 21 milions d'euros.





D’altra banda, s’ha adjudicat l’obra de millora de l’accés a Sant Martí de Centelles i Aiguafreda, alhora que el Departament té en redacció altres projectes de millora d’accessos.