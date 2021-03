El compte d'Instagram de Papa Francisco compleix cinc anys

El compte d'Instagram de el Papa @franciscus ha complert aquest 19 de març 5 anys "amb l'objectiu de fer-se proper a el món en la misericòrdia i la tendresa", segons informa la pàgina del Vaticà, Vaticà News.













Actualment el compte a la xarxa social del Papa té més de 7 milions de persones que el segueixen i que al seu torn interactuen, comenten i comparteixen els diferents i especials moments de la missió del Pontífex. La major part dels 7.722.000 seguidors prové del Brasil, seguits pels Estats Units, Colòmbia i Itàlia. L'edat mitjana dels usuaris que segueixen el compte de el Papa està entre 25 i 34 anys.





"El compte d'Instagram ha demostrat amb el temps ser una oportunitat per acompanyar el Papa a través d'interaccions, comentaris i publicacions", assenyala el Vaticà que fa referència al 27 de març passat de 2020, amb motiu de l'històric moment especial de pregària a plena pandèmia de el Papa Francesc pujant només a l'atri de la Basílica de Sant Pere, en una plaça buida. En total aquesta imatge va recaptar més d'un milió de "m'agrada" i 24.200 comentaris, principalment d'agraïment i unitat en l'oració.





Un altre exemple més recent és el viatge a l'Iraq, que va tenir 17 milions de visualitzacions i dos milions d'interaccions amb continguts a Instagram. Entre els comentaris destaquen els dels iraquians, tant cristians com musulmans, que agraeixen al Papa el viatge, les seves paraules de reconciliació i pau, i l'haver cridat l'atenció del món sobre el seu país.





Al novembre de l'any passat el Vaticà va obrir una investigació per aclarir si hi va haver un possible error humà en l'equip que gestiona les xarxes socials de el Papa o si va ser, en canvi, un hacker informàtic el que va provocar que el compte d'Instagram del Pontífex posara un like a la foto d'una model brasilera vestida de col.legiala.





Segons van confirmar llavors fonts del Vaticà, es descartava que hi hagués hagut un acte deliberat o malintencionat per part del reduït grup que s'encarrega de la gestió de les xarxes socials vinculades a el Sant Pare. A més l'empresa Instagram també va obrir diligències per trobar el responsable de l'error que va induir al fet que el compte oficial del Papa a Instagram. No obstant això de moment no s'han revelat les conclusions d'aquesta investigació.