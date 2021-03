Denuncien l'expulsió d'un jove amb autisme d'un autobús de l'EMT de València

La Plataforma de Defensa TEA ha denunciat l'expulsió diumenge passat d'un jove de 34 anys amb autisme i una discapacitat intel·lectual del 67%, d'un autobús de l'EMT de València perquè les estereotípies que realitzava, moviments repetitius i sons que emet de forma involuntària, molestaven a un dels passatgers, segons ha assenyalat en un comunicat aquesta associació dedicada a defensar els drets de les persones amb trastorn de l'espectre autista.





Autobús d'EMT València - EMT VALÈNCIA - Arxiu





Els fets van passar el passat dia 14 de març quan a algun passatger li va molestar les estereotípies que realitzava Eduardo, un jove amb autisme de 36 anys, i es va queixar al conductor. El xofer va fer callar Eduardo i el va amenaçar amb expulsar-lo de l'autobús.





Als pocs minuts es van presentar dos agents de la Policia Local a petició del conductor i el van obligar a baixar de l'autobús i un cop al carrer els agents el van escorcollar i li van interrogar per després "abandonar a la seva sort en un lloc desconegut". La Plataforma ha denunciat els fets davant la Policia Nacional i ha presentat així mateix una queixa davant l'EMT, segons les mateixes fonts.





La família no entén com ni els agents ni el conductor es van adonar d'Eduardo té autisme i una discapacitat intel·lectual del 67%. A més, assenyalen que el jove es va quedar al carrer "molt nerviós i confós per tot el que ha passat". No obstant això, va aconseguir arribar a casa, tot i que "en estat de xoc".





L'INCIDENT LI HA OCASIONAT GREUS TRASTORNS





A més, aquest incident li ha comportat "greus trastorns", especialment de son i comportament, de manera que la família li ha hagut de pujar la dosi de medicació i des d'aquest dia Eduardo "no s'atreveix a sortir només de casa".





Des de la Plataforma lamenten que ha passat i recorden que els cossos i forces de seguretat "estan obligats a conèixer, i utilitzar, protocols específics per tractar persones diagnosticades amb TEA". Per això, han mostrat la seva confiança que "s'obri una investigació tant en l'EMT per l'actuació del conductor com a la Policia Local de València".





Així mateix, han assenyalat que aquesta expulsió és "un exemple més del desconeixement que hi ha a la societat sobre l'autisme i altres trastorns mentals" i per tant "la falta d'empatia i habilitats per comprendre i ajudar a aquest col·lectiu".