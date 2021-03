Iglesias: "És més que probable que quan s'investigui de veritat a Ayuso sigui imputada i acabi a la presó"

El vicepresident segon de Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha assenyalat que "és més que probable" que quan s'investigui "de veritat" a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "sigui imputada i acabi a la presó ".





Pablo Iglesias (EP)





"És un perill per a la nostra democràcia que aquesta gent pugui governar. Són perillosos, quan diem que el PP és sinònim de delinqüència i de crim estem dient la veritat. Que profeixistes puguin governar és una amenaça enorme", ha sentenciat el líder de la formació estada en una entrevista a 'Les Coses Clares' de TVE.





Així mateix, Iglesias, que creu que Ciutadans "desapareixerà", li ha recomanat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que sigui "prudent" a el dir que està "acabat". "A veure si el 4 de maig va ser l'últim dia d'Ayuso. Cal que molta gent desmotivada es mobilitzi i potser aquesta arrogància es tradueix en que el 4 els acabats són la dreta i la ultradreta", ha subratllat.





El líder de Podem ha explicat que l'escenari "ha canviat completament" ja que ara hi ha un escenari "completament diferent en què tot és possible". "Cal debatre. Que estic acabat m'ho han dit un munt de vegades. No em cauen els anells per estar on he d'estar, vam sortir a guanyar", ha postil·lat.





En aquest punt, ha insistit que "ara està molt difícil però almenys hi ha partit" i ha afegit que "ha canviat per complet el tauler". "Em van dir que era impossible que formés part de Govern, ara vull ser president de la Comunitat de Madrid i hi ha una possibilitat. Crec que aquesta senyora pot sortir de el govern", ha precisat.





Respecte a la decisió del portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Edmundo Bal, de presentar-se a les primàries per optar a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Iglesias ha ressaltat que el "respecta" però que creu que és "massa tard "ja que, segons la seva opinió, la formació taronja" va cometre un error molt greu anant a la plaça de Colón ".





Així, ha defensat que el camp de la dreta "és la ultra dreta i la ultra ultradreta". "Quan van intentar reaccionar a Múrcia ja estaven els bitllets de García Egea comprant trànsfugues", ha criticat.





Pel que fa a la campanya electoral, Iglesias ha assegurat que no dirà "una sola mala paraula" ni a Més Madrid ni a PSOE, que és "el que vol la dreta". "No escoltaran una sola mala paraula per la meva part ni de Més Madrid ni de PSOE. Hem de remar junts", ha dit de Més Madrid i el PSOE. Hem de remar junts ", ha dit.