Badalona ha activat les mesures per prevenir incendis forestals

L’Ajuntament de Badalona ha publicat un ban per activar les mesures per prevenir incendis forestals al seu terme municipal amb l’objectiu de prevenir el foc forestal que pugui afectar als espais naturals. Les mesures, que han entrat en vigor aquesta mateixa setmana, s’allarguen fins al 15 d’octubre de 2021.





AJUNTAMENT DE BADALONA - EP





En l’edicte s’especifica que no estarà permès encendre foc en terrenys forestals per a cap tipus d’activitat, en especial cremar rostolls, fer focs d’esbarjo o fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura. Tampoc no es podrà llençar objectes encesos, ni abocar escombraries i restes vegetals o industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc. Així mateix, l’edicte prohibeix llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc i utilitzar bufadors o similars en terrenys forestals.





Els propietaris de finques que no tinguin continuïtat amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys forestals han de disposar d’una zona de protecció de 25 metres d’amplada i d’una xarxa d’hidrants d’incendi.





En el ban també es fa una crida a la participació de tota la ciutadania en la prevenció, vigilància, i, si convé, alarma i extinció de possibles incendis. En aquest sentit, el ban especifica que qualsevol persona que vegi l’existència d’un incendi forestal intenti extingir-lo amb tota urgència. En qualsevol cas, sempre s’haurà de donar avís immediat al telèfon d’emergències: 112.





Per altra banda, l’Ajuntament de Badalona podrà mobilitzar els mitjans materials que hi hagi a la jurisdicció, com per exemple vehicles, remolcs, motoserres o excavadores. Els seus propietaris estan obligats a utilitzar-los o facilitar-ne la utilització.