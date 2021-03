Biden proposa l'exsenador Bill Nelson per dirigir la NASA

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha proposat l'exsenador Bill Nelson per ser el futur administrador de l'agència espacial nord-americana (NASA), quan l'Administració encara ha de definir el 'full de ruta' d'un programa que torna a tenir la Lluna en el punt de mira.









Joe Biden - EP





La Casa Blanca ha destacat la tasca política de Nelson, que va supervisar la cursa espacial nord-americana quan era al Congrés. Membre del Partit Demòcrata i originari de Florida, és un ferm defensor de la tasca de la NASA i actualment forma part del Consell Assessor de l'agència.





Amb aquest nomenament, Biden situa un estret aliat al capdavant de la NASA i posa fi a les especulacions sobre el possible nomenament d'una dona o, si més no, d'algú que representés un canvi en matèria de recerca --Nelson té 78 anys--, segons 'The Washington Post'.





La renovació arriba després de l'arribada del robot Perseverance a Mart i amb el projecte 'Artemis' en marxa, amb el qual els Estats Units volen portar la primera dona a la lluna l'any 2024.