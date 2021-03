Uber es queda amb 40 taxistes a Barcelona en comptes dels 350 anunciats i denuncia "una campanya d'intimidació"

Els 350 taxistes que Uber anunciar que operarien a través de la seva aplicació a Barcelona a partir de dimarts s'han quedat per ara en 40 treballadors actius, segons han confirmat fonts de l'Institut Metropolità del Taxi (Imet).





Segons ha avançat el diari digital Tot Barcelona i ha confirmat Uber, tot i que inicialment es van preveure 350 taxistes a través de l'aplicació, només treballen 40 per una "campanya d'intimidació per part d'alguns sectors del taxi que ha provocat que molts taxistes tinguin por de sortir a treballar ".





Per això, Uber ha demanat a les administracions públiques catalanes, a través d'un comunicat, que prenguin mesures al més aviat possible per frenar la situació.





Segons la companyia, amb seu a Califòrnia, més de 10.000 persones han obert l'aplicació per viatjar en taxi des del matí de dimarts, i mig milió de barcelonins té la 'app' instal·lada en el seu telèfon mòbil.





Sobre el requeriment de l'Imet de verificar si l'empresa compleix amb el que estableix el Decret 314/2016 de la Generalitat per mitjançar un servei de taxi a Barcelona, Uber ha assenyalat que es compromet a "fer arribar tota la documentació requerida", i ha insistit en la legalitat del servei de Uber a la capital catalana.





TARIFA DE PREU TANCAT, EN QÜESTIÓ





No obstant això, mentre que l'Imet ha explicat aquesta setmana que les aplicacions han d'oferir la Tarifa d'Preu Tancat (T3) per poder operar a la àrea metropolitana de Barcelona, Uber continua defensant que no és necessari si s'utilitza el taxímetre i que existeixen aplicacions "autoritzades" que operen d'aquesta manera.





Uber ha destacat també que la tornada a Barcelona s'ha donat després de reunions amb les associacions majoritàries del taxi de la ciutat (Elit Taxi), l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, que seguirà amb el seu pla d'inversió per a la recuperació del sector a Catalunya i que està a disposició de l'Imet per promoure noves alternatives que millorin la mobilitat a la capital.





Per l'Imet, segueix havent dos temes clau pendents de resoldre, relacionats amb la "garantia de la transparència de la tarifa a l'usuari en relació al quilometratge i al preu a pagar", i la identificació del taxi que ha realitzat el servei, han assenyalat les fonts de l'Imet.





Mentre que aquests aspectes no quedin solucionats --segons el Imet--, a "aquells taxistes que estiguin treballant a través de la 'app' Uber i que no donin l'opció de preu tancat, se'ls obrirà un expedient informatiu", i es els pot arribar a sancionar.