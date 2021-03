S'incendia una instal·lació petroliera a l'Aràbia Saudita després d'un atac amb drons

Aràbia Saudita ha denunciat que una central petroliera situada a Riad, la capital de país, ha estat atacada aquest divendres a drons, provocant un incendi en la instal·lació. Un funcionari del Ministeri d'Energia ha assegurat que l'atac a l'alba no va causar ferits ni danys, i no va afectar els subministraments de petroli, segons recull Al Jazeera.





Oleoducte a l'Aràbia Saudita - EP





"La refineria de petroli de Riad va ser atacada per drons, el que va provocar un incendi que s'ha controlat", ha explicat el ministeri en un comunicat. Va fer una crida a el món a oposar-se al que descriuen com "agressions terroristes i subversives"





Aquest mateix divendres, els rebels hutís alineats amb l'Iran del Iemen han reivindicat l'atac, assegurant que llançar sis drons en una instal·lació pertanyent a l'empresa Saudo Aramco, el gegant petrolier de el regne que ara té una petita part del seu valor cotitzat a la borsa de valors de Riad.





Aràbia Saudita va condemnar l'atac assenyalant que aquest tenia com a objectiu "la seguretat i estabilitat dels subministraments energètics de el món".





Les autoritats no van nomenar la instal·lació afectada. No obstant això, Aramco, té una refineria a sud-est de Riad. Aquesta refineria produeix gasolina, dièsel, combustible per a avions i altres productes per al consum a la capital de el regne.