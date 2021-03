Cuba autoritza el pas a fase III d'una segona vacuna contra el Covid-19

L'organisme regulador de Cuba ha autoritzat el pas a fase III de la vacuna 'Abdala' contra el Covid-19, de manera que l'illa té ja dos fàrmacs en aquest últim nivell i confia en disposar a l'agost de suficients dosi per immunitzar a tota la població.





Bandera de Cuba - EP





L'Autoritat Reguladora de Medicaments, Equips i Dispositius Metges de la República de Cuba (CECMED) ha autoritzat a el Grup Empresarial de les Indústries Biotecnològica i Farmacèutica de Cuba (BioCubaFarma) avançar amb 'Abdala', que serà inoculada a 48.000 voluntaris d'entre 19 i 80 anys, segons el diari oficial 'Granma'.





El fàrmac es suma a les proves que encara es desenvolupen sobre 'Sobirana 02', fins ara la vacuna més avançada a Cuba. En aquesta última fase s'intentarà verificar completament la seguretat i ecàcia de tots dos productes, als quals s'ha encomanat el Govern de Miguel Díaz-Canel per contenir la pandèmia.





El president ha celebrat aquest divendres a Twitter el "definitiu pas" concedit a 'Abdala', després de "rigorosos anàlisi". " 'Abdala' s'incorpora a l'avantguarda, apropant-nos a la immunització de Cuba", ha proclamat, amb un missatge en què ha aplaudit l'herència de Fidel Castro.





El mateix Díaz-Canel va admetre aquesta setmana que el pronòstic d'evolució de virus "no és favorable", ja que "la mitjana de contagis per dia no es correspon amb esforços. L'illa acumula més de 65.000 casos de Covid-19, segons els dades publicades aquest divendres pel Ministeri de Salut.





En concret, a Cuba s'han diagnosticat ja 65.149 casos, 735 d'ells en les últimes 24 hores. Les autoritats estimen que hi ha 3.575 casos actius i eleven a 387 la xifra de malalts morts, tres més que dijous.