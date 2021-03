Mor el primer pacient diagnosticat amb la soca d'Uganda a Espanya

La Conselleria de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia ha informat que, a dia d'avui, es comptabilitzen a Andalusia tres casos confirmats de la variant A.23.1, coneguda com a variant d'Uganda de mutació similar a la variant britànica. Es tracta de tres homes de 35, 51 i 90 anys localitzats a la província de Sevilla, l'últim dels quals ha mort.





Pacient a l'UCI @EP





Així ho ha indicat en un comunicat el departament que dirigeix Jesús Aguirre, que ha precisat que la mort d'aquest home de 90 anys, que ha estat avançat per ABC, no atribueix a una major mortaldat d'aquest cep amb la resta de variants conegudes . A més, ha informat que els dos casos restants mantenen bona evolució clínica i es troben en aïllament domiciliari seguint el protocol habitual per a qualsevol cas confirmat.





Des de la Conselleria de Salut i Famílies es vol llançar un missatge de tranquil·litat a la població ja que aquesta variant no comporta major letalitat, han insistit des de Salut, que ha afegit que davant d'aquestes variants, tant les mesures de prevenció --mascarilla, distància interpersonal , higiene de mans i ventilació-- com les de rastreig, aïllament i quarantena de casos i contactes continuen sent eficaços.





Aquest dijous, el conseller Jesús Aguirre ja va confirmar als periodistes a Jaén la presència d'un cep "innovadora" de Covid-19 a Andalusia que es caracteritza per "una major capacitat de transmissió", encara que va assenyalar que encara "no té clar" si comporta una major capacitat de virulència.





Aguirre ha indicat que la nova soca s'anomena A23-1 i fins al moment s'havia detectat només a Uganda i en algun cas "molt aïllat" al Regne Unit.