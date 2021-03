Es restableix el servei de WhatsApp, Instagram i Facebook després de patir una caiguda global d'una hora

Els serveis de WhatsApp, Instagram i Facebook s'han restablert passades les 19.15 hores d'aquest divendres després d'haver patit una caiguda global per més d'una hora.





@EP





A la tarda d'aquest divendres, els usuaris d'aquestes tres aplicacions han reportat un nombre important de caigudes passades les 18.10 hores. En concret, segons dades de la pàgina web 'downdetector.es', s'han detectat més de 60.000 informes de caiguda dels usuaris de WhatsApp entre les 18.00 hores i les 19.00 hores d'aquest divendres.





Nombrosos usuaris d'aquestes tres xarxes socials han informat a Twitter de la caiguda mundial sobretot de l'aplicació de missatgeria al no poder enviar ni rebre missatges, arribant a convertir WhatsApp en trending topic mundial en pocs minuts.





Durant aquest temps, en WhatsApp no es podia ni enviar o rebre missatges. Una cosa semblant ha passat a Instagram i Facebook, on no s'ha pogut actualitzar la informació en aquesta hora de caiguda a nivell global.





No obstant això, passades les 19.10 hores, el servei ha anat tornant poc a poc a la normalitat i els usuaris han deixat de reportar aquestes caigudes.





Facebook, l'empresa propietària dels tres serveis, encara no s'ha pronunciat sobre l'origen de el problema.