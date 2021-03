Espanya, únic país de món que no ha tancat els teatres per la pandèmia (Josep Maria Pou)

En aquests temps en què tots ens hem tornat ploraners, escoltar un missatge d'optimisme plena d'ànim als esperits. I aquest missatge l'ha donat l'actor Josep Maria Pou en l'acte inaugural de la Setmana Mundial de Teatre que s'ha iniciat aquest migdia a la sala Barts (antic teatre Català) i que organitza ADETCA. "Som -va dir Pou- un país privilegiat que, amb totes les limitacions d'aforament i cauteles sanitàries, ha aconseguit mantenir els teatres oberts, cosa que no passa a la resta de països". I va posar com a exemples d'això al Teatro Real de Madrid i el Liceu de Barcelona "els dos únics teatres de el món que segueixen fent òpera aquests dies" per exclamar tot seguit: "ens hem de felicitar tots per haver-ho aconseguit!".





Teatre Nacional de Catalunya (EP)





Una alenada d'optimisme en un marasme de xifres que revelen fins a quin punt la pandèmia ha perjudicat la vida cultural en general i la teatral molt en particular, com ha recordat Isabel Vidal, presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya. Per no marejar-les amb una cascada de dades n'hi haurà prou amb ressenyar que el 2020 es van registrar en aquesta comunitat 427 espectacles i 1.4 Mill. Menys d'espectadors que el 2019 i que les pèrdues van ascendir a 36 milions d'euros. Va recordar així mateix que s'havien tancat diverses sales (Aquitània, Capitol, etc.) a al punt que a la ciutat ja no són les 62 de 2019, sinó algunes menys. Però, en tot cas, moltes més que les 19 que hi havia obertes el 1970, el que evidencia, malgrat tot, l'extraordinària vitalitat de la vida teatral barcelonina.





El acte inaugural va comptar, a més, amb una taula rodona en què van intervenir des de l'escenari del Barts el citat Pou, la productora Anna Rosa Cisquella, la periodista Carme Tierz i l'investigador Toni Font i per via telemàtica els directors Xavier Alberti des del TNC , on està assajant un nou muntatge, i Mario Gas des de Madrid, tots ells coordinats per Xavier Graset. Quada qual va donar la seva opinió sobre el moment que està travessant l'escena catalana i espanyola i va haver-hi propostes diverses, la principal de totes la necessitat de comptar amb escenaris de tipus mitjà que permetin muntatges amb certa ambició, que va contar amb l'oferta de col·laboració de el president de la Federació d'Ateneus que estava present a la sala.





Toni Albadalejo, vicepresident d'ADETCA, va resumir el programa d'actes que comprèn la celebració del Dia Mundial de Teatre infantil i juvenil el dissabte 20 amb la lectura en línia del manifest; Dia Mundial dels Titelles diumenge 21 amb una activitat oberta a la Plaça Alada Vermell; i Dia Mundial de Teatre pròpiament dit el dilluns 27 amb un acte institucional i lectura del manifestar a la plaça de Teatre i diverses activitats post-funció a la Nau Ivanow, Teatre Auditori de Sant Cugat, Poliorama, Eòlia, Sala Versus Glòries i Laye, així com altres al Tantarantana i al Romea, on hi haurà una performance sobre "el món de l'art" i "Fem Match?" on line organitzat pels Teatres de Proximitat.





I un regal per a tots els amants de teatre: les sales de Barcelona ofereixen des del dia 19 un descompte del 10 al 50% en el preu de les localitats que està disponible a través de web de cadascuna d'elles.





Més i formació: tothomalteatre.cat