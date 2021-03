Denunciat per maltractament animal un home que va disparar perdigons contra una colònia de gats a Terrassa

La Policia Municipal de Terrassa ha obert diligències penals a un home per presumpte delicte de maltractament animal després que alguns animals de la colònia de gats de Can Colomer, als voltants de la carretera de Rellinars, patissin diverses ferides provocades per una arma de perdigons.





Policia Municipal de Terrassa (EP)





La intervenció policial va tenir lloc dimarts, després que els responsables de l’associació Community Can, a cura de la colònia de Can Colomer, es posessin en contacte amb el regidor de Benestar Animal, Noel Duque, per alertar que havien trobar un gat mort i d’altres amb ferides produïdes per perdigons d’arma d’aire comprimit.





L’Associació va facilitar els informes dels veterinaris i un dels perdigons extrets a un dels gats a la Policia Municipal, que va iniciar una investigació a la zona per trobar al responsable.





Finalment, els agents van localitzar el presumpte autor dels fets, que tenia a casa una carabina i una capsa de balins que coincidia amb l’extret al gat atès pel veterinari. Els agents van requisar l’arma, per a la qual no tenia autorització, i van instruir diligències per un presumpte delicte de maltractament animal.