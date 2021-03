Investiguen una possible reacció adversa greu a la vacuna de Astrazeneca a Mallorca

L'Àrea de Salut de Menorca ha notificat aquesta tarda un cas de possible reacció adversa greu en una persona després de vacunar-se contra el COVID-19.





Covid-19 (EP)





Es tracta de dona de 38 anys, que el dia 6 de març va rebre la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca i que ha estat diagnosticada amb la Síndrome de Guillain-Barré (SGB) i ingressada a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l' Hospital Mateu Orfila de Maó.





Segons han informat, la pacient va acudir a el Servei d'Urgències de l'Hospital Mateu Orfila diumenge passat amb una cefalea intensa, una simptomatologia que va millorar amb l'administració d'analgèsia.





Dijous va ser atesa de nou en el servei d'Urgències després d'experimentar un empitjorament del seu estat de salut, amb dolor cervical i lumbar i debilitat a les cames. Va ingressar a la planta de Neurologia amb diagnòstic de Guillain-Barré i, aquesta tarda, ha estat traslladada a l'UCI.





La Síndrome de Guillain-Barré és un trastorn poc freqüent en el que el propi sistema immunitari d'una persona lesiona les capes protectores dels nervis i causa debilitat muscular. Es desconeix la causa exacta d'aquesta síndrome.





És un trastorn que apareix dies o setmanes després d'una infecció respiratòria o digestiva, en rares ocasions pot ser provocada per una cirurgia i l'associació amb un procés de vacunació és extremadament rara.





Des de la direcció de l'Àrea de Salut han explicat que s'està estudiant el cas amb profunditat per poder determinar l'origen d'aquest trastorn. "En aquest moment, no hi ha establerta una relació de causa-efecte directa amb la dosi d'AstraZeneca que va rebre aquesta pacient", han manifestat a través d'un comunicat.





En aquest sentit, han fet una crida a la calma i recorden que ahir dijous un informe elaborat per l'Agència Europea del Medicament apuntava que la vacuna d'AstraZeneca és "eficaç i segura" i que a Espanya ha decidit reprendre la vacunació dimecres de la setmana que ve.