Associacions veïnals demanen que cessin a Eloi Badia pel seu "sectarisme"

La Federació Barris de Gràcia, una de les coordinadores més importants de districte que presideix, Badia, l'Associació de Veïns Gràcia NordVallcarca; Associació de Comerciants de Vallcarca; Associació de Veïns Vallcarca-Penitents; Associació de Veïns Vallcarca-Baró de la Barre; Associació Grup d'Estudis Coll-Vallcarca; Associació de Veïns Pro-Vallcarca; Associació de Veïns Amics de l'Bosc Turull; Moviment Diagonal Mar; Associació de Veïns Front Marítim de Barcelona; Associació de Veïns Diagonal Mar; Coordinadora Veïnal Metropolitana Airenet; Plataforma Stop Tanatori-Sants Montjuïc; Associació de Veïns i Veïnes de el Barri de l'Besòs; Associació de Veïns i Veïnes Barri de l'Maresme i Associació ZonaForum han exigit la dimissió d'Eloi Badia i per diferents motius.













@Catalunyapress





En una nota a la premsa han "expressat el seu més contundent reprovació a l'actuació política i veïnal del senyor Badia i de la seva gestió mitjançant formes esbiaixades, sectàries i de dubtosa qualitat participativa" que asseguren que presenta el regidor davant els seus diferents reivindicacions veïnals.





Els signants titllen de "nefasta gestió" de l'regidor de BComú la feina de regidor que creuen "que no es mereixen ni un dia més les associacions demandants ni Barcelona a més d'un incluplimiento dels compromisos que va adquirir amb la ciutadania quan va agafar l'acta de regidor ".





Les 16 associacions veïnals per això demanen el "cessament immediat" d'Eloi Badia de "tots els seus càrrecs i representacions que ostenta l'Ajuntament de Barcelona".





ELS DINERS PÚBLICS D'UNES SUBVENCIONS SOTA INVESTIGACIÓ



L'Associació Advocats Catalans per la Constitució ha denunciat davant la Fiscalía Anticorrupció a l'alcaldessa, Ada Colau, a la regidora Laura Pérez, a les seves exconcejalas Galla Pin i Laia Ortiz i a l'assessora en matèria d'Habitatge Vanesa Valiño ( esposa de Gerardo PIsarello) per concedir 3,4 milions d'euros en subvencions a l'Observatori DESC, i a Enginyers Sense Fronteres (ESF).



Cal recordar que tant Colau, com a Galla Pin i Vanesa Valiño van treballar directament per a l'Observatori DESC de qui l'alcaldessa va estar cobrant la seva nòmina d'aquesta entitat fins a poc abans de ser triada primera edil de l'Ajuntament de Barcelona. Segons els denunciants, DESC va rebre en aquests anys subvencionis de més de 1,2 milions d'euros i Enginyers Sense Fronteres (vinculada al regidor Eloi Badia) va percebre 646.000 euros.

El fet que l'Observatori DESC sigui regat graciosament per les arques municipals no és casualitat: Pisarello va ser el seu vicepresident durant una dècada. I Jaume Asens, actual portaveu d'Unides Podem en el Congrés i extinent d'alcalde de Barcelona, també va collaborar amb l'entitat.



En un comunicat que Colau va penjar en la seva pàgina de Facebook, parla sobre la denúncia d'Advocats Catalans per la Constitució i afirma que aquesta forma part de “una ofensiva judicial que ha intentat paralitzar o alentir moltes de les mesures innovadores destinades a defensar el bé comú”.



El que no diu Colau és que aquesta Associació li va guanyar en els tribunals un plet perquè no pugui realitzar un multireferèndum a Barcelona i és l'única que li ha presentat fins ara que han decidit denunciar davant Anticorrupció les polèmiques subvencions . Colau concedeix ajudes bianuals de 324.600 euros a la seva antiga plataforma (Observatori DESC) com si fossin ajudes extraordinàries. I el propi interventor de l'ajuntament posa objeccions a això, ja que a l'ésser per una determinada quantitat, una comesa específica i redundant en el temps, l'única cosa extraordinària és que es continuïn atorgant d'aquesta manera: a dit i sense concurrència pública.



D'aquí ve que els denunciants subratllin que “s'evidencia que es tracta d'una subvenció [la referida a DESC] recurrent i anual que, no obstant això, s'ha concedit presumptament per designació directa i al marge de qualsevol mena de concurrència pública, atorgada sota l'argument de què es tracta d'una subvenció excepcional”. Aquesta afirmació es basa en l'argument de l'interventor municipal, que va deixar escrit que “aquesta subvenció es ve repetint des de fa anys i, per tant, el seu caràcter excepcional no sembla justificat”.



A més, es queixen els denunciants que per al que serveix els diners públics que va a DESC no és per a palliar cap situació de famílies en risc social, sinó per a pagar sous als membres de les entitats ‘amigues’: “Es pot afirmar que l'Ajuntament de Barcelona paga els sous dels treballadors de DESC mitjançant una subvenció especial que podria ser presumptament una manera de desbordar el límit de contractacions discrecionals al fet que té dret com a alcaldessa i, en general, el seu equip de Govern”.



ELS PARTITS DE L'OPOSICIÓ CREUEN QUE HI HA MOLT A GRATAR



Ciutadans recorda que fa només uns mesos va portar al Tribunal de Comptes 279 contractes sospitosos atorgats per Colau els últims anys, que podrien haver-se dissenyat pota “eludir la normativa de contractació del sector públic en benefici de determinades empreses”, encara que no feia referència a subvencions.



Des de JxCAT, en canvi, assenyalen que “portem anys alertant d'aquestes ajudes, encara que ningú ens havia fet cas. Si el jutge i el fiscal volen gratar, creiem que el cas té molt futur. Aquí s'ha anat una important quantitat de diners via subvencionis o contractes no sols cap a l'òrbita d'Observatori DESC, sinó cap a un conglomerat d'empreses situades al carrer Casp número 43 de Barcelona on està la seu de DESC, però que segons JxCAT comparteixen sedi cooperatives i associacions “que es dediquen a finalitats similars i que mantenen una estreta relació i comunicació d'interessos amb les polítiques d'Ada Colau”.



En 2018, sectors afins a JxCAT van distribuir una revista en paper de 8 pàgines en la capital catalana que en les dues pàgines centrals apuntava a DESC com l'epicentre d'un fosc negoci dels comuns perquè per aquí havien passat Colau, Pisarello, Pin, Bañón, Valiño o Joan Subirats, el regidor de Cultura i mentor de Colau.



“Resulta significatiu l'increment de diners procedents de les arques municipals que han rebut la majoria d'aquestes entitats a través de contractes, subvencions i convenis des que Colau està al capdavant del consistori barceloní”, denunciava JxCAT.



Assenyalava la publicació que, durant l'etapa de Xavier Trias com a alcalde, aquestes entitats van rebre petits contractes i subvencions que sumaven 73.704 euros en el primer semestre de 2015.





“En canvi, a partir de l'entrada del Govern Colau, aquesta xifra va augmentar [en el segon semestre] fins als 107.110 euros sol en els sis primers mesos del seu mandat. En 2017, les quantitats es van disparar i l'ajuntament va abocar fins a 1.866.462 euros per a aquestes entitats En 2016, aquests imports van créixer fins als 461.026 euros, després de multiplicar subvencions i contractes. En 2017, les quantitats es van disparar i per part de l'ajuntament es van abocar fins a 1.866.462 euros en contractes, subvencions i convenis per a aquestes entitats.



En total, en només dos anys i mig, 2.434.598 euros procedents del pressupost municipal han anat a parar a la seu del carrer Casp 43. Desenes i desenes de contractes i subvencions a entitats que comparteixen el mateix domicili fiscal i que és d'on va sorgir, en bona part, el nucli ideològic del Govern Colau”. En total, es revelaven 18 plataformes diferents situades en el mateix domicili (a més de les querellades), amb ajudes públiques que oscillaven entre els 7.828 euros i els 412.133 euros. “Encara que només anés per una qüestió d'ètica, els comuns haurien d'anar amb compte amb el que fan i diuen”, subratlla una font de Junts a aquest diari.



L'OBSERVATORI DESC OCULTA INFORMACIÓ DEL SEU WEB



L'Observatori DESC, per part seva, ha fet desaparèixer del seu web una auditoria de 2014 en la qual s'especificava com es pagaven els salaris de tot el seu personal i que aquests diners provenia de fons públics (entre ells els salaris de Coalu, Pin i Valiño).



En un dels seus capítols detalla com es gasta la subvenció de referència (amb codi 13505839) de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest any per una suma de 100.000 euros (d'un pressupost global de 125.000 euros). Doncs bé, la despesa de personal va ser de 98.487 euros, dels quals DESC només va posar 10.075 euros i l'ajuntament va córrer amb la resta, aportant 25.089,76 euros amb càrrec a pressupostos de 2013 i 63.322,69 euros amb càrrec als pressupostos de 2014. En lloguers, la despesa va ser de 9.483,18 euros, dels quals 4.863,18 els va sufragar l'entitat i la resta l'ajuntament. I els subministraments van ascendir a 773,97 euros, dels quals 242,21 euros també van sortir de fons municipals. Fins i tot les dietes, pressupostades en 1.981,23 euros, van ser pagades a mig fer: el consistori va posar 512,10 euros i DESC els 1.379,13 euros restants. En tots els capítols (comunicacions, transports, publicitat, treballs externs…), l'Administració sufragava sempre un percentatge de les despeses, fins a totalitzar els 100.000 euros aludits.