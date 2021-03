Nou Impuls li presenta una candidatura alternativa a Pablo Iglesias a Madrid

Els crítics de Podem, aglutinats en el corrent Nou Impuls, preparen una candidatura alternativa a la de Pablo Iglesias de cara a les eleccions autonòmiques del pròxim 4 de maig a la Comunitat de Madrid. Fernando Barredo, que ja es va enfrontar a l'encara vicepresident pel lideratge de el partit a la segona i tercera assemblea ciutadana estatal de la formació, han decidit presentar a Iván Almerich ales Primàries que la formació estatge ha obert a Madrid.









Iván Almerich / @Facebook





«Vam presentar a Iván Almerich com a candidat per a la Presidència de la Comunitat de Madrid. Només ens deixen dos dies perquè aconseguim els avals però estem disposats per competir amb neteja per la nostra part contra la candidatura de Pablo Iglesias a Podem », comenten fonts del col·lectiu batejat com a Nou Impuls per la Democràcia Interna a Podem.





En tot cas, subratllen que desconfien de l'procés intern. Recorden que el Jutjat de Primera Instància número 89 de Madrid va declarar nul·les les últimes Primàries celebrades a Podem Collado Villalba i no descarten impugnar la votació si consideren que no es respecten les mínimes garanties democràtiques i se segueix el mateix procedir.





Afegeixen que aquesta lluita contra les Primàries «arreglades» l'estan lliurant a «diferents assemblees autonòmiques».