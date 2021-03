La Primavera durarà 92 dies i 18 hores

La primavera de 2021 ha començat ofocialmente aquest dissabte 20 de març a les 10.37 hores (hora oficial peninsular) i tindrà una durada de 92 dies i 18 hores, i el 21 de juny amb el començament de l'estiu, segons càlculs de l'Observatori Astronòmic Nacional ( OAN), de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) de el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.













Durant aquesta estació, es produiran dos eclipsis. El primer d'ells serà el 26 de maig. Es tracta d'un eclipsi total de Lluna que serà visible a l'est d'Àsia, Austràlia, el Pacífic i Amèrica, per tant, no serà visible a Espanya.





I el dia 10 de juny tindrà lloc un eclipsi anular de Sol que serà visible com a parcial a Amèrica del Nord, Europa i Àsia. La franja d'anularitat serà visible al nord-est de Canadà, Groenlàndia (Dinamarca) i al nord-est de Rússia. Aquest eclipsi serà visible des d'Espanya com parcial.





Així mateix, hi haurà tres llunes plenes. La primera lluna plena de la primavera es donarà el 28 de març, donant-se les següents 29 o 30 dies després. Les següents llunes plenes seran el 27 d'abril i el 26 de maig.





I també es podran veure els planetes: a l'alba seran visibles durant tota la primavera Júpiter i Saturn, mentre que a l'vespre es veurà Mart durant tota l'estació, Mercuri al mes de maig i, a partir de finals d'abril, Venus.





PLUGES DE METEORS





La primavera deixarà també dues pluges de meteors. Les dues més importants seran les Lírides i les Eta Aquàrides. La de les Lírides és visible des de l'hemisferi nord (també des del sud però a un ritme) entre el 16 i el 25 d'abril. Tenen una taxa mitjana d'activitat de 18 meteors per hora, i una velocitat de 49 km / s durant diversos dies.





Tot i ser una pluja de meteors discreta, alguns anys la taxa d'activitat s'incrementa a més de 100 meteors per hora, però és difícil predir en que any es produiran aquests "esclats". Segons el OAN, el 2021 no serà un bon any per a l'observació de les Lírides, ja que el seu moment de màxima activitat es produirà un dia després que la Lluna abast seva fase de quart creixent.





La màxima activitat de la pluja s'espera que tingui lloc entre el 21 i el 22 d'abril; però la Lluna, que haurà arribat a la fase de quart creixent el 20 d'abril, dificultarà l'observació durant la primera part de la nit. La pluja de meteors de les Eta Aquàrides és visible tots els anys entre el 19 d'abril i el 28 de maig. La seva observació és més favorable des de llocs ubicats al tròpic, com les illes Canàries, i en l'hemisferi sud, encara que també poden arribar a ser observades en l'hemisferi nord.





Les Eta Aquàrides estan associades amb el cometa Halley, a l'igual que la pluja de meteroros de les Oriònides, que té lloc a l'octubre. Els meteors de les Eta Aquàrides tenen una taxa d'activitat d'entre 40 i 85 meteors per hora i una velocitat bastant alta, uns 66 quilòmetres per segon. A l'contrari que les Lírides, el 2021 no serà un mal any per a l'observació de les Eta Aquàrides, ja que la Lluna decreixent permetrà l'observació de la pluja de meteors durant part de la nit.





La màxima activitat d'aquesta pluja de meteors s'espera que tingui lloc entre el 5 i el 6 de maig. La Lluna, que es trobarà en fase de quart minvant el dia 3 de maig, permetrà l'observació dels meteors durant part de la nit.





CONSTEL·LACIONS





Pel que fa a les agrupacions fictícies d'estrelles conegudes com a constel·lacions, la primavera és un bon moment per a la seva observació, ja que les nits encara són llargues i fa menys fred que a l'hivern. Una de les constel·lacions més característiques de la primavera és Leo, fàcil de localitzar cap al sud després de la posta de Sol per la seva forma de signe d'interrogació invertit. Mirant cap al nord de Leo, es podrà trobar la també fàcilment recognoscible Óssa Major. Cap a l'est de Leo, destaquen les constel·lacions de Virgo i de el Bover, cadascuna amb un estel brillant: Spica en Virgo i Artur a el Bover.





El triangle format per aquestes dues estrelles i per Régulo en Leo es denomina triangle de la primavera, i la seva localització en el cel proporciona un bon punt de partida per començar a explorar la resta de les constel·lacions visibles durant l'estació.





OBSERVACIONS AMB PRISMÀTICS O PETITS TELESCOPIS





Amb grans prismàtics o un petit telescopi, dotats d'un filtre lunar adequat, es pot observar el relleu de la Lluna, segons el OAN. Per tenir una bona visió d'ell, l'Observatori recomana anar observant nit rere nit mentre va creixent la il·luminació de la Lluna, ja que així es veuen aparèixer nous accidents orogràfics.





Quan la nit és més fosca per haver lluna nova, es pot intentar veure nebuloses d'emissió com el complex de nebuloses d'Orió (Messier 42 i 43), el grup de les estrelles Plèiades i la resta de supernova conegut com la nebulosa d'el Cranc ( Messier 1). Amb prismàtics, també es poden veure les llunes més brillants de Júpiter i es pot fer un recorregut per la franja estelada que constitueix la Via Làctia.





CANVI D'HORA





Com és habitual, l'horari d'estiu comença l'últim diumenge de març. Així, a les 2.00 hores de la matinada (hora catalana) de diumenge 28 de març, s'avançaran els rellotges fins a les 3.00 hores. Aquest dia, per tant, haurà oficialment una hora menys. A hores d'ara, el Parlament Europeu està debatent la possibilitat d'eliminar els canvis d'hora a partir de 2021. Tot i que encara no hi ha una decisió ferma, el OAN considera "molt possible" que, en un futur pròxim, a la Unió Europea no es torni a canviar d'hora a la primavera i la tardor.