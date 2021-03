VIDEO. Desarticulada una xarxa internacional de "trata" i alliberades 18 dones a Girona

Agents de la Policia Nacional, Mossos i de la Policia de Romania han desarticulat a Girona una organització criminal internacional d'origen romanès d edicada, presumptament, a la "tra

@ Policia / @ Mossos





En l'operació policial conjunta, coordinada per Europol, han estat alliberades 18 dones -7 a Espanya i 11 a Romania- i 19 persones han estat detingudes -8 a Espanya i 11 a Romania-. E l entramat comptava amb ramificacions al Regne Unit, Dinamarca i Alemanya, on prostituïa les dones que en alguns casos "marcaven" amb tatuatges.





Les investigacions dutes a terme per un equip conjunt de Policia Nacional i Mossos va determinar la presència d'una organització criminal d'origen romanès assentada a la província de Girona que pretenia monopolitzar el negoci de la prostitució al carrer a les zones de l'Alt Empordà i la Selva . Per a això feien ús de la violència i la intimidació contra altres dones i proxenetes que actuaven en aquestes zones amb l'objectiu d'expulsar-o bé percebre d'ells una taxa per poder treballar.





Les dones eren captades per membres de l'organització que i niciaban una relació sentimental amb elles per després, mitjançant coaccions i agressions físiques, traslladar-les a Espanya, Regne Unit, Dinamarca i Alemanya on eren obligades a exercir la prostitució en clubs i en la via pública . Havien lliurar la recaptació diària als líders de l'organització, que no dubtaven a mostrar-se en les xarxes socials amb gran ostentació i luxe, malbaratant els beneficis en festes i vehicles d'alta gamma.





Els proxenetes obligaven les dones a treballar de manera ininterrompuda amb condicions higièniques deplorables, fins i tot en aquells casos en què quedaven embarassades, el que suposava un greu risc d'infeccions i contagis en plena crisi sanitària provocada per la COVID-19. Algunes d'aquestes dones eren marcades amb tatuatges perquè altres organitzacions rivals sabessin que eren de la seva propietat, quedant lligades a ells de per vida i assimilant la idea que l'única alternativa per subsistir era l'exercici de la prostitució.





Quan l'organització criminal advertia que la situació pandèmica provocava un descens de clients i beneficis en les zones que controlava a Girona, desplaçava a gran part dels seus membres i de les seves víctimes fins a Romania i el Regne Unit, tornant a Espanya quan les condicions milloraven.





L'operació policial ha conclòs amb l'entrada i registre de manera coordinada de dos domicilis a la província de Girona i 14 més a Romania, en què han participat més de 180 agents dels dos països. Entre els efectes trobats en els registres realitzats al país romanès hi ha fotografies de caràcter pornogràfic en què apareix una de les 18 víctimes alliberades, menor d'edat, que també era obligada a prostituir-se. Entre les vuit persones detingudes a la província catalana es troben els dos líders de l'organització, que han estat ingressats a la presó.