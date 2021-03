Què és el Certificat de Vacunació Europeu i per a què serveix?

@UE





La Unió Europea ha començat a preparar l'esborrany del "Certificat de Vacunació Europeu" que ens permetrà viatjar fins i tot als països que tinguin restriccions sanitàries. Aquest certificat digital inclourà la informació personal amb els certificats de vacunació, de prova COVID-19, o de presència d'anticossos de cada passatger. Aquest projecte representa un pas important en la reactivació dels viatges turístics, els viatges de negocis, i per tant de l'economia en tots els països, especialment a Espanya.





El primer objectiu és restablir la mobilitat entre els països, amb desplaçaments lliures de Covid i controls més àgils mitjançant una solució completa, per fins i tot evitar situacions discriminatòries i assegurar la protecció de les dades personals.





Països d'al sud d'Europa com Portugal, Espanya i Itàlia estan molt a favor d'aquest certificat, perquè ho veuen com una forma de recuperar gradualment les visites turístiques perdudes durant la pandèmia. Per contra, Alemanya, França, Bèlgica i els Països Baixos es mostren més cautelosos.





COM ÉS AQUEST CERTIFICAT DE VACUNACIÓ A LA UE?





El nou Certificat Verd Digital serà un codi de barres QR disponible tant en format digital com en paper i serà la prova que una persona ha estat vacunada, que ha rebut un test negatiu o que ja s'ha passat la Covid-19. Un certificat que podrà ser utilitzat en tots els Estats membres de la Unió Europea, incloent a més Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa.





Serà ofert de manera gratuïta a tots els ciutadans europeus i inclourà un mínim d'informació necessària per poder confirmar l'estat de vacunació de la persona o si s'ha passat un test RT-PCR. Altres tipus de tests no serviran per a aquests certificats. També als residents i visitants amb drets de viatge, així com als residents a Andorra, principalment quan siguin vacunats per un dels Estats membre.









Entre la informació personal que es trobarà haurà el nom, la data de naixement, el país i un identificador únic de l'certificat. A més es trobarà un codi de barres QR i detalls en funció de l'tipus de certificat.





Certificat de vacunació: producte de la vacuna i fabricant, nombre de dosis, data de vacunació.

Certificat de prova: tipus de prova, data i hora de la prova, centre de prova i resultat;

Certificat de recuperació: data de l'resultat positiu de la prova, emissor de l'certificat, data d'emissió, data de validesa.





Únicament les vacunes acceptades per l'Agència Europea de l'Medicament seran acceptades per al certificat, tot i que s'obre la porta al fet que els diferents països permetin acceptar vacunes addicionals com la russa o la xinesa.





Aquest passaport podrà ser mostrat a través del mòbil en format digital o en paper, com ja passa per exemple amb els bitllets d'avió.





El codi QR s'utilitzarà per verificar l'autenticitat, integritat i validesa de l'certificat, estant la informació en anglès i en la llengua de l'Estat on s'emeti el certificat.

La Comissió Europea explica que proporcionarà als diferents països membres l'ajuda necessària per desenvolupar el programari amb el qual escanejar i verificar els codis QR. Una plataforma que estarà disponible en codi obert.









¿PODRÉ VIATJAR SI NO TINC EL CERTIFICAT?





Estar vacunat no serà condició prèvia per viatjar, segons la Comissió Europea. Els responsables volen deixar clar que aquest passaport de vacunació "no serà discriminatori" i que "tots els ciutadans de la UE tenen el dret fonamental a la lliure circulació, estiguin o no vacunats".





La lliure circulació és la norma a l'espai Schengen, tot i que la legislació de la UE preveu excepcions en cas d ' "amenaça per a l'ordre públic o la seguretat interior". Durant aquesta pandèmia, diferents països han tancat les seves fronteres impedint la mobilitat. Una decisió criticada i on aquest certificat digital és una de les respostes de la Comissió. El dret a la lliure circulació ha estat limitat durant aquesta pandèmia i amb el nou certificat tenim a la pràctica un projecte que confirma i escenifica aquestes limitacions per als que no hagin passat o estiguin protegits davant de l'coronavirus.





El Certificat Verda Digital únicament "facilitarà l'exercici d'aquest dret, també mitjançant proves i certificats de recuperació". És a dir, aquest certificat pretén ser una eina que faciliti l'entrada a altres països a l'unificar criteris i el tipus de proves i documents a mostrar.





















Per evitar la discriminació, apunten que aquest certificat no només cobrirà a les persones vacunades, també a aquells que hagin passat un test negatiu o haver superat la Covid-19. Aquells ciutadans que no compleixin cap dels requisits podran seguir movent-se lliurement, tot i que estaran subjectes a les limitacions establertes per cada país com podrien ser mesures de quarantena o tests addicionals.





L'horitzó d'aplicació per a aquest Certificat Verd Digital és abans de l'estiu. Des del ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme d'Espanya s'apunta a mitjans de maig com a data on es tindrà disponible aquesta nova eina.