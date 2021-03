VIDEO. La xerrada TED sobre la infidelitat més visualitzada

Potser coneixeu les xerrades TED, conferències impartides per personalitats de la divulgació científica, empresaris, pensadors, figures polítiques, economistes, ecologistes i artistes. Són xerrades curtes molt ben preparades que tenen com a objectiu promoure “idees dignes de ser difoses”.





A TED.com en trobareu més de 3.600 i sobre elles una ha tingut un èxit destacat: la xerrada TED dedicada a la infidelitat.





Com s’ha de gestionar una infidelitat? Una parella s’ha de trencar una vegada s’ha descobert una infidelitat? Per què tanta gent no les permet, però, a la vegada, les desitja?





Això ho ha estudiat Esther Perel, una psicòloga i terapeuta de parelles belga que treballa a Nova York i que va estar molts anys viatjant pel món tractant parelles que havien passat per una infidelitat. Amb les seves conclusions va oferir aquesta xerrada, Rethinking infidelity (Replantejant la infidelitat), que han vist més de 16 milions de persones a tot el món.

















21 minuts d’una xerrada TED farcits d’idees sobre la infidelitat/@TED





“La infidelitat són dues coses: hi ha la traïció, però també ens dona l’oportunitat de desxifrar alguna cosa més. Per això Perel diu que aprofitem la infidelitat per descobrir aquesta altra cosa”, explica Serena al Vostè primer.





QUÈ ÉS TENIR UNA AVENTURA?





“Tres elements clau: una relació secreta, que és l’essència d’una aventura; una connexió emocional en un grau o un altre, i una alquímia sexual. I alquímia és la paraula clau, perquè el sotrac eròtic és tal que un petó imaginat pot ser tan potent i encantador com hores de pràctica sexual. Com deia Marcel Proust, la nostra imaginació és la responsable de l’amor, no l’altra persona. Mai havia estat tan fàcil enganyar, i mai havia estat tan difícil guardar un secret. Mai la infidelitat s’havia guanyat un tribut psicològic així”.









PER QUÈ SOM INFIDELS?





“Si podem divorciar-nos, per què tenim aventures? El supòsit típic és que si algú enganya, o hi ha alguna cosa malament en la relació o un té alguna cosa malament. Però milions de persones no poden totes tenir patologies. La lògica diu això: si un té a casa tot el que necessita, no ho ha de buscar en un altre lloc, suposant que existeix el matrimoni perfecte que ens vacunés contra la passió d’explorar. Però i si la passió té una vida útil finita? I si hi ha coses que fins i tot una bona relació mai pot oferir? Les aventures són un acte de traïció, però també una expressió d’enyorança i pèrdua. En el moll d’una aventura, sempre trobarem un anhel i un desig viu de connexió emocional, de novetat, de llibertat, d’autonomia, d’intensitat sexual, un desig de recuperar parts perdudes de nosaltres mateixos o un intent per recuperar vitalitat de cara a la pèrdua i la tragèdia”.