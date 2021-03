Deu comunitats autònomes mostren una taxa zero de contagiats a les residències de gent gran

Més de 30.000 persones han mort durant l'últim any en les residències espanyoles, segons les xifres que maneja el Govern. I és que durant mesos la vulnerabilitat dels residents, la manca de mitjans i els problemes per contenir el virus han convertit a 5.500 centres en la veritable "zona zero" de la pandèmia.





Per això, juntament amb el personal sanitari de primera línia, les residències van ser el primer col·lectiu en rebre la vacuna. Les estadístiques de l'Imserso mostren com, a mesura que ens acostem i vam superar les 150.000 residents completament vacunats, els contagis i les morts es desplomen.













@Imserso









El final de primer trimestre del 2021 és també, al menys sobre el paper, és final de la primera gran fase de vacunació tot i els retards, els problemes logístics i les aturades tècnics, després de la Setmana Santa s'hauran posat més de deu milions de dosi al país.





La "hora de la veritat" de la vacunació arribarà aquesta primavera i posarà a prova els sistemes sanitaris de les comunitats autònomes. A la fi i al el cap, si volem vacunes a el 70% de la població major de 16 anys abans de l'estiu necessitarem posar més de 400.000 dosis diàries durant moltes setmanes.





No obstant això, aquests 10 milions de dosis estan començant a tenir efectes i això és una cosa que val la pena analitzar de prop. Sobretot, perquè aquesta baixada de contagis de què parlàvem es tradueix en el fet que, durant la primera setmana de març, vuit comunitats autònomes, Ceuta i Melilla no hagin tingut ni un sol contagiat. Els morts també s'han reduït significativament, però els nous casos són els que dibuixen un futur realment optimista.