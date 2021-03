L'Hospitalet tanca la biblioteca de barri de Santa Eulàlia després de 50 anys de servei

La biblioteca de barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat ha tancat després de 50 anys en funcionament i la decisió de l'Ajuntament ha provocat la indignació dels veïns.













@ BlibliotequesL'H





Des del consistori afirmen que la ciutat té biblioteques suficients per cobrir la demanda i posa l'accent en la manca de garanties de seguretat en l'edifici existent a Santa Euàlia. L'equipament no compta amb sortides d'emergència i l'accés a la segona planta es feia per una escala massa estreta que no compleix els requisits mínims d'accessibilitat.





Per contra l'associació de barri considera la biblioteca un "servei cultural de primer ordre, imprescindible i innegociable i que el tancament s'ha fet sense oferir al barri una altra alternativa que la d'un Bibliomercat que en cap cas pot substituir una biblioteca que comptava amb 11.500 carnets d'usuaris. la nostra biblioteca ajudava a la cohesió social i intergeneracional de barri i de la ciutat. Necessitem la biblioteca ", es queixen els veïns.