Preocupació en Matadepera per 5 intents d’okupació d'habitatges en 4 dies

La Policia Local i veïns de Matadepera han evitat, en només quatre dies, cinc intents d'ocukació d'habitatges al municipi. Segons fonts municipals, es tracta majoritàriament de cases propietat d'entitats bancàries però també de segones residències.













@EP





Aquest 2021, s'han evitat nou okupacions, que s'han saldat amb tres detencions.





En paraules de la Policia Local, "l'okupació s'està convertint en un veritable mercat on professionals que detecten habitatges buits i els hi posen preu pels possibles interessats".





Les urbanitzacions és on s'han donat més casos però també al centre de Matadepera. Per això, la policia explica que "la col·laboració veïnal és imprescindible", i agraeix que "estiguin alerta i avisin si veuen vehicles o persones que no es coneixen" i aconsellen instal·lar elements de seguretat passiva com alarmes i supervisar el consum dels subministraments. Tenir el jardí en bon estat o retirar les cartes de correus sovint per mantenir l'aparença que hi viu gent.