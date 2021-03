La Fiscalia brasilera demana apartar Bolsonaro de la gestió de la pandèmia

El vicefiscal general del Ministeri Públic brasiler, Lucas Furtado, ha demanat al Tribunal de Comptes de la Unió (TCU) apartar el president del país, Jair Bolsonaro, de les funcions administratives i jeràrquiques dels ministeris de Sanitat, Economia i de la Casa Civil i evitar així la seva intervenció en la gestió de la crisi del coronavirus.





Furtado ha demanat apartar així Bolosnaro i altres càrrecs "que s'identifiquin com els responsables de la inèrcia i omissió de l'execució de les polítiques públiques de salut en la lluita de la pandèmia de la Covid-19", informa el portal brasiler G1.





L'argument és que si no s'atén adequadament a la població durant la pandèmia, hi haurà repercussions per a la recaptació de l'erari públic.





"No es pot discutir que tota l'estructura federal d'atenció a la salut, amb recursos financers, patrimonials i humans, tindrà un perjudici inqüestionable en l'erari si no compleix amb la seva funció d'atendre la població al moment de més flagrant necessitat", ha argumentat Furtado.

"És inacceptable que tota aquesta estructura es mantingui inerta per disputes i capritxos polítics davant el sofriment de la població per factors previsibles i evitables", ha afegit.





La petició s'empara en l'article 44 de la llei orgànica del TCU, que estableix que es pot dictar la suspensió provisional d'un responsable "si existeixen indicis suficients que en exercici de les seves funcions pugui retardar o dificultar la realització d'auditoria o inspecció o causar nous danys a l'erari".





Així mateix, Furtado ha demanat al TCU que reconegui "la legitimitat, la competència administrativa i l'autoritat" del vicepresident, Hamilton Mourao, per nomenar autoritats que gestionin aquests ministeris.





En l'última setmana el Brasil ha comptabilitzat més de 15.000 morts per coronavirus, una xifra un 50 per cent superior a les dues setmanes anteriors. És el segon país del món en nombre de contagis (11,9 milions) i de morts (290.000), només per darrere dels Estats Units.