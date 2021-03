Mónica García: "A Madrid hi ha un equip que no compleix les regles i que no juga net"

Mónica García, la candidata d'Més Madrid de 47 anys, va rebutjar anar en coalició amb Pablo Iglesias. Anestesista de professió, compagina des de fa sis anys les jornades a l'Hospital 12 d'octubre amb la seva activitat parlamentària de l'Assemblea de Madrid.













En entrevista concedida aquest dissabte a El País afirma que "aquí el PP ha arribat a fer fins a un tamayazo, que no és intranscendent. Com més anys porta un Govern, més arrels i més xarxes clientelars és capaç de teixir i més difícil és per al resta ". Afegint que "Ayuso ha aconseguit que a Madrid es parli més d'Espanya que de la pandèmia".





Per a García pel que fa a Ayuso creu que "és molt difícil posar-se a l'altura d'algú que només utilitza les eines de la confrontació, de les mentides i dels rumors. Jo ho comparo amb un partit de futbol. Aquí hi ha un equip que no compleix les regles i que no juga net. Has de triar entre posar-te al seu nivell, la qual cosa crec que crisparía a la societat i la faria menys convivible, o fer una oposició honesta i rigorosa per denunciar les seves barbaritats ".





Ella ho té clar i Ayuso ha mentit a l'almenys en tres coses durant aquesta pandèmia "va dir que anava a posar rastrejadors i no va posar els que necessitàvem. Va dir que anava a donar més docents en els cols i no els tenim. I va dir que anava a donar ajudes i no ens les ha donat. És un rosari de promeses incomplertes ".





A més defineix a Ayuso com "una persona addicta a la crispació. És una dona obstinada que es dirigeix cap a un fanatisme".





Com sanitària en actiu afirma García "hem arribat a a el límit. Jo ja no sé com relatar-ho. A la primera onada havia una cosa èpica. Érem els que donaven el 150% per a resoldre la situació perquè des de dalt no hi havia ajuda ni ordre. En aquesta soledat ens vam saber gestionar. amb la segona onada va haver frustració perquè no ens podíem creure que les UCI s'omplissin de nou. A la tercera, estem vivint un fastig i un maltractament sistemàtic que es barreja amb les paraules gruixudes d'Ayuso, que ens acusa de boicot i qüestiona la nostra professionalitat. Ens ha posat com els seus enemics ".





De la presentació d'Esglésies com a candidat per Podem afirma "em vaig assabentar per la premsa" i afegeix que "hagués estat un detall" que l'hi digués abans tot i que assegura que "després li vaig escriure i li vaig dir: 'Benvingut, Pau. ¿Parlarem, no? '. Encara que no han arribat a un acord preelectoral, la candidata d'Més Madrid afirma "estic convençuda que ens entendrem. Tinc una bona relació amb Iglesias ".





Amb la seva frase "les dones estem cansades de fer la feina bruta perquè en els moments històrics ens demanin que ens apartem" afirma que va ser honesta, "bàsicament, vaig reivindicar el treball de Més Madrid, el dret a mantenir una formació política que és la primera força a l'Ajuntament i que té 20 escons a l'Assemblea. Hem estat l'oposició més notòria contra Ayuso. I vaig reivindicar el meu paper i el nostre espai. A mi m'encanta la política regional. Aquí és on hi ha la sanitat i l'educació. Porto molts anys en la política regional i he viscut un any molt dur a l'Assemblea ia l'hospital. Bàsicament reivindiqui el meu treball i el del meu grup ". Afegint que hi va haver unanimitat en Més Madrid pel que fa a el rebuig a la proposta de Pablo Iglesias.





Malgrat que ella va estar en Podem abans d'entrar a Més Madrid, afirma que "Més Madrid és l'organització que més s'adapta a la manera de fer política que a mi m'agrada. Hem sabut unir el model verd, feminista i el de la justícia social. És el lloc on he estat més a gust políticament ".





Si Més Madrid guanyés les eleccions el primer que faria seria "reforçaria immediatament l'atenció primària i la salut mental. Desfaria tots els elements de privatització que ens han portat fins aquí. I, sobretot, no oblidaria que un sistema sanitari està enfocat als pacients i no als negocis. quant canvies aquest eix, d'alguna manera, tot va sortint ".