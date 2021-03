La situació del SEPE s'agreuja: algunes prestacions trigaran fins a quatre mesos en cobrar-se

A les oficines del SEPE van tots els dies persones desesperades que busquen ser ateses com més aviat millor. No saben si podran mantenir la seva família un, dos o tres mesos, fins a la data de la seva cita prèvia. Els insults o les actituds violentes conformen l'estampa habitual. La mitjana de tramitaicón de prestacions és de tres mesos i un altre mes més per cobrar. Quatre mesos que transcorren entre la desesperació dels afectats.





@EP





El ciberatac al SEPE ha tornat deixat a l'descobert el grau de col·lapse que pateix. Falta personal per posar a el dia, no només tota la paperassa endarrerit des del 9 de març, quan va començar el ciberatac, sinó també per abonar els ERTO, atur i subsidis encara sense reconèixer des de fa diversos mesos.





Tenint en compte que la seva càrrega de treball s'ha multiplicat per set en comparació amb el període previ a l'estat d'alarma, els retards en la gestió de centenars de milers d'expedients són inevitables.





Els terminis no es compleixen des de fa mesos i exemples hi ha a milers. Un treballador acomiadat el 14 de desembre i que ha començat a cobrar l'atur el 11 de març. El canvi en la forma de gestionar els ERTO ha fet que algunes persones deixessin de rebre la prestació i que els reclamin alguns mesos percebuts com a cobraments indeguts





Aquests últims dies la preocupació s'ha disparat per als afectats davant la possibilitat que el reconeixement de les prestacions es dilati encara més en el temps. Molts han acudit a les portes de les oficines a la recerca d'una manera per demanar cita, ja que aquest servei va romandre al voltant d'una setmana inactiu després del "hackeig".





Hi ha persones a les que se'ls caduca la prestació i no pot renovar-proque la web, donava errors i el més probable és que es vaig quedar sense cobrar, subsistint amb ajudes familiars i amb el menjar que els donen els bancs d'aliments en les anomenades cues de la fam.





La resposta per a tots a les cues del SEPE és la mateixa els donen un paper amb la web i un nombre i els diuen que han de demanar cita de 8: 00h a 9: 00h, una cosa que dies enrere no era possible.





La direcció general de l'organisme no ha informat oficialment a CSIF de cap pla de xoc, un tràmit obligatori a l'tractar-se d'el sindicat majoritari en el SEPE. Manuel Galdeano, coordinador nacional d'CSIF al SEPE, explica que ha hagut de assabentar del seu contingut a través dels delegats sindicals a les diferents províncies. "Pel que sembla aquest pla de xoc es redueix únicament i exclusivament, al fet que, voluntàriament, es poden fer hores extra aquest mes, fins a un màxim de 20 hores en algunes províncies i 10 hores en altres", explica. Les llacunes d'aquest pla són evidents i Galdeano veu impossible que es puguin aprovar les noves prestacions abans de el tancament de la nòmina de març.









Barcelona, Madrid i les Illes Balears són els territoris que acumulen més retards i seran les que pateixin grans incidències.





Es calcula que un 60% de 100.000 cites prèvies que s'atenen a el dia són per a prestacions, per la qual cosa es dubta en gran mesura que es pugui arribar a temps per al pagament de les nòmines. D'altra banda, aquestes cites en la majoria de casos es donen amb un mes o més de termini, de manera que els usuaris que estan sent atesos ara són persones que es van quedar sense feina fa ja un o diversos mesos.





Ara mateix només permet encendre els ordinadors que estan dins de la xarxa física, cosa que implica que els 1.500 empleats que estan teletreballant (un 20% de 7.200 empleats de l'SEPE), només els que han pogut tornar a les oficines poden avançar feina. A més dels 6.000 PC amb què compta l'organisme, al voltant de l'10% estan infectats. La manca de personal i de terminals operatius és un problema afegit per bolcar tota les sol·licituds d'atur que s'han fet en paper aquests últims 10 dies.