Eduard Romeu és el president del Barça a l'ombra?

Ningú repara en la figura d'Eduard Romeu tot i que tothom coneix el paper clau de l'fundador i propietari d'Audax perquè la junta aconseguís 'in extremis' l'aval de 125 milions d'euros. Ell serà la figura econòmica i de facto "un president a l'ombra".





A Romeu no el motiva el futbol ni és aficionat del Barça perfiere experiències de risc, com ser pilot d'avió i viu obsessionat per acumular hores de vol d'experiència. Natural de Badalona, el seu món social no passa per la llotja de Camp Nou però el seu amic, soci i en aquell temps vicepresident d'Audax si és futboler i culer pels quatre costats.





Romeu va recalar en el projecte d'Elies el 2015 després de tota una carrera al sector financer, primer a Banco Santander i després a Caixa Laietana (Bankia). Va deixar la banca per anar-se a un projecte en construcció, amb un grapat de condicions: gran sou (500.000 euros anuals), taxi diari per anar a Badalona i habitació d'hotel pagada. I per ùltim, s i algun dia Audax valia 1.000 milions (multiplicar per cinc el valor) li donaria suport per entrar a l'Barca. Ara, aquesta oportunitat s'ha creuat en el camí de Romeu i la seva relació amb un vell company de el Santander, una altra de les figures anònimes en la tramoia de l'Barça, el financer David Cortacans, ara a les files de JB Capital com 'sènior advisor' va ser l'intermediari en l'arribada de Goldman Sachs per reconstruir al Camp Nou.





Diuen que Laporta per ressuscitar el club blaugrana repetirà recepta: fiarà la gestió de la pilota al seu carismàtica experiència al costat de Rafael Yuste, vicepresident esportiu, mentre que els comptes, seran cosa d'altres. L'ordre de prioritats és clar. Només així es pot explicar que el nou vicepresident econòmic i peça clau per a l'aval no estigués en la candidatura de Laporta.





Els diners de Romeu i el d'Audax, per cortesia d'Elías, és a canvi d'una butaca de vicepresident i, sobretot, el poder per controlar qualsevol despesa. A partir d'aquí, Romeu dividirà el seu temps entre la companyia de renovables, immersa en una expansió internacional i diversificació de negocis (Ezentis), i la plataforma de l'Barça. El seu cap i soci Elías sap que si surt bé podrà capitalitzar la figura de la seva mà dreta com a gestor d'èxit, a l'marge de les seves aspiracions per presidir el Barça. I si surt malament, els mocadors blancs seran contra Laporta. Negoci rodó.





ROMEU VOL SER FIDEL ALS AVIS BLAUGRANES





Malgrat tot en declaracions a Catalunya Ràdio ha afirmat aquesta setmana entre altres coses que formava part de l'equip de Laporta per la seva barcelonisme i que no venia a eclipsar el nou president. "En absolut implica que tingui més poder decisió en una junta que decidirà col·legiadament. Qui em conegui una mica ha de saber que sóc disciplinat, jeràrquic i mai li faria ombra al meu president ".





"En absolut tindrem més poder de decisió, les decisions en junta són col·legiades. Nosaltres volem aportar el màxim. Et diria que compleixo un somni de petit. És molt típic dels jugadors que fitxen pel Barça diguin que porten sang blaugrana. Jo puc dir que sóc soci de club des de fa 39 anys, no d'abans d'ahir. Quan vaig entrar a Audax amb José Elías ja em va dir que m'ajudaria a posar els avals per ser directiu de l'Barça i puc dir que a el senyor Elies li he involucrat amb 'trempera' en aquest afany ".





Tot i que ha admès "i o tenia una il·lusió de ser president, sí, però si Laporta es presentava, als altres ens eclipsava. Fa un parell d'anys li vaig comentar el meu pensament quan Laporta dubtava si presentar-se o no i llavors li vaig dir 'doncs no et presents i vine amb mi'. Va ser un comentari de cafè ", ha dit Romeu. "El nen que digui que, sent de Barça, no vol ser davanter centre de l'Barça no s'entén, doncs quan ets gran vols ser president".





Per finalitzar, afegint que la seva entrada al club no suposaria un canvi en el model: "El que volem és justament que la propietat de el club segueixi sent de l'soci. És bastant senzilla el full de ruta per assegurar l'autonomia que sempre va tenir el club. Qualsevol altra cosa seria trair els nostres avis ".