Metges de Catalunya demana que les Mútues reconeguin el contagi Covid com accident laboral

Després de la reunió amb la Subdirecció Provincial d’Incapacitat Temporal i Altres prestacions, Metges de Catalunya (MC) ha traslladat per escrit a la Direcció Provincial del Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de Barcelona una petició de control de les mútues laborals per part de l’organisme públic amb l’objectiu d’assegurar el reconeixement de la COVID com a accident de treball per als professionals dels serveis sanitaris que han contret el coronavirus mentre prestaven assistència.













@EP





El sindicat mèdic ha alertat l’INSS que facultatius afectats de COVID-19, "alguns encara de baixa i altres amb seqüeles", no han aconseguit que la mútua laboral els hi reconegui la incapacitat laboral com a accident de treball, tot i l’informe favorable dels seus respectius serveis de prevenció.





Aquesta inacció provoca, que les persones afectades no gaudeixin dels drets que els hi ha atorgat el decret del govern central que assimila la incapacitat per accident de treball a la malaltia professional en els casos de professionals sanitaris contagiats de COVID-19.





Entre d’altres, els controls periòdics de salut, l’avaluació de les seqüeles i el tractament farmacològic de les mateixes. Així mateix, tampoc han pogut sol·licitar un recàrrec sobre les prestacions rebudes per no haver avaluat els riscos existents o per la manca de mesures de seguretat i equips de protecció.





MC espera que l’INSS notifiqui a les mútues l’obligatorietat de tipificar les baixes dels facultatius infectats com a accident de treball i supervisi que el procediment no pateix retards que podrien detreure drets als afectats.