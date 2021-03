El Govern descarta començar la nova temporada esportiva amb plena normalitat

El secretari general de l'Esport en declaracions al programa Via Lliure de Rac 1 recollides per Catalunyapress afirma que "a l'inici de la temporada vinent tornarem a una certa normalitat, que en cap cas serà del 100% enlloc. Hi haurà uns aforaments una mica més amplis dels que tenim avui."













@EP





I admet que "aquest cap de setmana és una primera prova de foc. És també una prova de confiança."





I preguntat en relació a partits proper afirma que hi podria haver públic al Juventut-Virtus de divendres: "Sí. No s'entendria que en algunes comunitats s'hagin pogut fer competicions internacionals i en altres no. N'hi ha hagut a les Illes Canàries i un partit de l'Unicaja de Màlaga però estaríem parlant de mil persones de públic."





Públic, també, al Barça-Alba de Berlín de divendres: "La solució seria per a tothom. Estem buscant una solució per als equips de bàsquet i futbol professionals".





El Govern a més demana al Consell Superior d'Esports que torni el públic a la primera i segona divisions masculines de futbol i a l'ACB de bàsquet: "M'agradaria que fos al més aviat possible".