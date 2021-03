José Antonio Zarzalejos: "La testosterona en política s'ha acabat"

En una entrevista a El País aquest diumenge José Antonio Zarzalejos, exdirector de diaris i respectat analista per totes les sigles de l'arc parlamentari, sobretot parla del seu nou llibre, però no defuig de l'actualitat política.





Comença Zarzalejos parlant de la seva experiència professional de la qual afirma "vaig ser director d'El Correu en els 90, uns anys terrorífics al País Basc on vaig viure l'assetjament al meu diari i altres mitjans i el meu propi assenyalament pel comando Biscaia. Després vaig ser director d'ABC en el canvi de segle. Vaig viure l'11-S i l'11-M. No pretenc ser objectiu, això és un desideràtum bastant inútil, sinó ser veraç amb mi mateix per poder ser honrat amb els lectors ".





Parell el periodisme "el populisme de dretes i d'esquerres ha identificat els mitjans com un obstacle per a establir la democràcia aclamativa entre el ciutadà i el líder, i volen expulsar-nos de sistema" i arribat a aquest punt afirma "o ens fem valer com a intermediaris , afegint valor, context i jerarquia a les informacions i anàlisis que publiquem, o la temptació de l'ciutadà, empoderat per la tecnologia, és fer-se el seu propi menú informatiu i prescindir de nosaltres ".





En les seves pròpies paraules "Joan Carles I és un llast per a Felipe VI, perquè s'ho ha guanyat a pols. Si ell no hagués fet el que va fer, si la seva conducta no hagués estat tan miserable, no ho seria. Ell és el gran adversari del seu fill ". I afegeix "la conducta de Joan Carles ha estat miserable, no la seva persona" per admetre a continuació "pot ser que s'hagi produït un consens permissiu, però va ser un consens d'agraïment que ell va manipular. Ens va trair. Se us va donar immunitat, i ell l'ha volgut convertir en impunitat. la responsabilitat és seva. No convertim la crisi de rectitud d'un Rei en una crisi sistèmica ".





A més mostra la seva decepció amb el monarca sense embuts afirmant "El que se'n va anar a Botswana va ser ell (Joan Carles). El que va fer enginyeria jurídica per ocultar a l'fisc determinades quantitats va ser ell. El que va acceptar transferències opaques va ser ell. No és el sistema , no som tu i jo, no és el director d'eL PAÍS, ABC o el Mundo. és ell. Estic molt decebut. no només personal, sinó generacionalment: és una enorme decepció per als que vivíem amb entusiasme, en llocs molt difícils, com jo mateix al País Basc, la transició de la dictadura a la democràcia ".





I aprofundeix en el problema de fons afirmant "el contacte amb la realitat el porta perdut fa molt de temps. Ell, i algunes persones del seu voltant, li han creat una realitat virtual. Això és el que li permetia creure que podria començar una nova vida amb Corinna Larsen, que pot rebre impunement una donació de 100 milions i ocultársela a l'fisc ... Té una mala relació amb la realitat. i això es deu a la malaltia de poder, prou descrita, i al que jo crec fermament que és un problema de deteriorament cognitiu ".





Preguntat en relació a l'actualitat política i les paraules de la diputada madrilenya de Més Madrid, Mónica García denunciant la tutela dels homes sobre les dones en política, Zarzalejos ho té clar "C reu que és veritat. Els mascles alfa han de tenir molta compte, no dels seus congèneres, sinó de les senyores que en un determinat moment els paren els peus. La testosterona en política s'ha acabat. És irreversible ".





Per a ell "hem fet dones lliures a casa, que és on cal començar a fer-les. Les dones lliures són a tot arreu, menys a l'Església, on segueixen estant subordinades".