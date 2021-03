Detinguts dos homes per un robatori a Palamós

Agents dels Mossos han detingut dos homes --de 38 i 50 anys-- com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb intimidació a Palamós a l'estafar per valor de 1.655 euros a un ancià.









@EP





Els fets van passar el 12 de març, quan la víctima circulava en cotxe cap a casa i va sentir un cop fort però, al no saber d'on venia, va seguir conduint, han informat els Mossos d'Esquadra aquest diumenge en un comunicat.





A l'arribar al seu domicili, es va trobar amb un vehicle de què va sortir un home que li va retreure haver-li trencat el retrovisor del seu cotxe --mostrándole com penjava d'uns cables-- i va simular que trucava a la seva companyia d'assegurances.





La presumpta asseguradora li va dir que havia de pagar entre 1.500 i 1.625 euros pels desperfectes, i l'estafador va pujar a l'cotxe amb la víctima acompanyant "de manera intimidatòria" fins a un banc de què l'ancià va treure 1.625 euros.





Després lliurar-li aquesta quantitat, el lladre li va demanar 200 euros més per la reparació, i la víctima li va donar 30, aconseguint un total de 1.655 euros.





L'estafador va marxar de el banc a peu, i quan l'ancià va tornar a casa va veure que l'altre turisme ja no hi era: es va fixar que el seu propi cotxe no tenia cap cop i va entendre que havia estat estafat.



Els agents van detenir els dos presumptes autors de l'robatori a La Bisbal d'Empordà (Girona) aquest dimecres, i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs per a tots dos.





Un d'ells no disposava de permís de conduir per tenir-lo retirat i pendent d'una ordre de recerca i captura a França, i tots dos van ser denunciats per saltar-se el confinament.