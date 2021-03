VIDEO. Carmen Calvo: "Cal acabar amb les màfies que trafiquen i venen a dones i menors"

"En aquests moments estem en el camí correcte que ha d'acabar en una legislació nacional contra la prostitució i la tracta", ha assenyalat la vicepresidenta primera i ministra de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.









Així ho ha manifestat aquest diumenge Calvo durant la seva intervenció en la jornada 'L'Espanya que fem: lliure de tracta i prostitució' organitzada pel PSOE.





En aquest context, ha defensat que aquest país ha de "construir contra el tràfic i contra la prostitució de les dones i els menors", pel que ha donat la benvinguda a tots els partits polítics que pensin que "aquest és el moment per anar junts "contra el tràfic i la prostitució.





Així, Calvo ha assegurat que les dones al Congrés i al Senat estan "totes disposades transversalment" per funcionar polític i posar en marxa una legislació basada en la "protecció fonamental dels drets humans de les dones" que "impedeixi" la prostitució a Espanya i que lluiti contra el tràfic.





"Hi ha tracta perquè hi ha prostitució, si no hi ha prostitució no hi ha tracta. Es tracta d'avançar en la protecció dels drets humans de les dones, dels menors", ha subratllat Calvo, a el temps que ha lamentat que, "desgraciadament", Espanya és un país "punter" en nombre de prostíbuls i dones prostituïdes.





Per això, la vicepresidenta primera ha apostat per tirar endavant polítiques socials "que vagin a el terreny" perquè les dones puguin trobar "alternatives de treball". "Estem tocant de veritat el camí correcte que ha d'acabar amb una legislació nacional a l'respecte", ha dit.





Aquesta legislació, en les seves paraules, ha d'impedir aquest "horror davant el qual tothom es posa orelleres". "Ve a dir que la nostra sexualitat està a disposició dels homes, que som una mercaderia que es compra i es ven. Som abolicionistes", ha sentenciat.





ESPERA EL SUPORT DE LA "IMMENSA MAJORIA" DE FORCES POLÍTIQUES





Tot i que ha reconegut que no hi haurà unanimitat, ja que "hi ha qui pensa que el millor és regular", la socialista aspira a rebre el suport de la "immensa majoria de la classe política" en la lluita contra el tràfic i la prostitució, ja que "és una lluita de país".





"Anem a aprofitar els grans moviments de majoria per tirar això endavant", ha indicat Calvo, que ha assegurat que van a "trucar a la porta" de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) perquè necessiten que "els ajuntaments s'enganxin a les comunitats autònomes per això i el Govern de la nació a Europa ".





En aquest punt, ha advertit dels "cants de sirena que amaguen el terror de tot això amb paraules noves" i ha postil·lat que les dones "no són propietàries dels seus cossos" i que estan en la prostitució "en una situació absolutament violenta" . "No hi ha més que parlar amb elles per saber-ho. Haurem de fer front a vells i coneguts enemics, que són el patriarcat i aquest dret que sent un home per accedir a el cos d'una dona", ha precisat.





La vicepresidenta ha explicat que caldrà fer un treball "particularment intens" amb els joves que pensin que les dones i noies joves "estan per a això". Així mateix, ha criticat que la pornografia "es converteixi en la fórmula de socialització i d'educació sexual".

















A més, ha demanat "posar el focus sobre els homes que utilitzen la prostitució" en comptes de sobre elles i sobre els seus fills. "No es posa el focus sobre els que les trafiquen, les màfies d'empreses que les venen i dels homes que les utilitzen Cal posar el focus sobre aquests homes", ha comentat.





Davant el "terrible" volum de joves que utilitzen la prostitució, Calvo ha afirmat que "no queda una altra que fer política" i utilitzar "tota la legislació existent". "Anem a fer un gran pas de maduració de la societat espanyola en això", ha dit.





Finalment, Calvo ha insistit que és "determinant" que molts homes responsables polítics "tinguin una part molt important de l'pes d'aquest treball" de lluita contra el tràfic i la prostitució. "No hi ha millor referent que un home que treballa contra això", ha conclòs.





