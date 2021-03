El 100% de les infermeres tenen ansietat, por o angoixa després d'un any Covid

La gran sobrecàrrega i tensió laboral soferta per les infermeres i infermers durant la pandèmia de l'Covid-19 ha suposat un notable empitjorament de la seva salut a nivell físic i psicològic.





Set de cada deu pateixen la síndrome de l'professional "cremat" i gairebé nou de cada deu se senten estressats, mentre que l'ansietat, la por o l'angoixa afecta la pràctica totalitat d'aquests professionals.





Aquests són els primers resultats de la macroenquesta realitzada pel Sindicat d'Infermeria, SATSE, a un total de 11.645 infermeres i infermers de totes les autonomies durant el passat mes de febrer i que evidencia de forma clara i rotunda que la manca de protecció, mitjans i professionals ha perjudicat el conjunt d'aquests professionals que s'han dedicat des de l'inici de la pandèmia a cuidar i atendre a milions de persones posant en tot moment en clar risc la seva salut i seguretat, així com la de les seves persones més properes.





Segons l'estudi, en els últims mesos ha crescut en 13 punts la sensació d'estar cremat amb la feina, passant d'un 56 per cent a un 69 per cent dels professionals enquestats, mentre que l'estrès ha augmentat d'un 78 per cent a més d'un 88 per cent, deu punts més.





El sentiment d'esgotament emocional també es dispara passant d'un 75% a més d'un 88% de les infermeres i infermers consultats, mentre que baixa en gairebé 10 punts el sentiment de realització amb el treball que s'exerceix en la seva corresponent unitat, servei o centre sanitari, situant-se aquest en tot just un 40 per cent.





L'enquesta també s'interessa pels principals símptomes que les infermeres i infermeres asseguren patir a conseqüència del seu treball, tant a nivell físic (tensió muscular, alteracions de la gana o de la son, problemes sexuals ...), com a nivell psicològic i emocional (nerviosisme , ansietat, por, angoixa, irritabilitat o dificultat en la concentració.





En concret, un 96% dels infermers i infermers enquestats manifesta haver patit inquietud, nerviosisme, ansietat, por o angoixa, dels quals prop d'un 60 per cent reconeix patir de manera freqüent o molt freqüent, mentre que nou de cada deu han sentit que la situació viscuda els supera.





D'altra banda, el 92% dels professionals que han realitzat l'enquesta de SATSE declaren tenir alteracions de la son i un 83 per cent alteracions de la gana. Així mateix, els problemes sexuals han aparegut per a més de l'57 per cent de les infermeres i infermers del nostre país.





Un altre dels problemes referits com a conseqüència de la gran sobrecàrrega i tensió laboral soferta al llarg dels últims mesos és que a gairebé un 80 per cent dels professionals enquestats els ha disminuït la memòria, gairebé un 88 per cent té dificultat a l'hora de concentrar-se i prop de l'77 per cent refereixen lentitud de pensament.





"La pandèmia ha passat una clara factura a la salut física, psicològica i emocional de les infermeres i infermers i, de moment, les diferents administracions competents no han avançat en el seu compromís reiterat de millorar les seves condicions laborals i professionals perquè puguin atendre i cuidar els altres en entorns laborals saludables ", afirma.