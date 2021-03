La crònica de l'intent de suïcidi de Rocío Carrasco arrasa amb un 33,3% d'audiència

El primer lliurament del documental 'Rocío, explicar la veritat per seguir viva' ha estat un èxit rotund per a Mediaset a l'aconseguir un 33,3% d'audiència i 3.754.000 espectadors. El minut d'or del programa va arribar a les 22:58, on van arribar a tenir 5,7 milions d'espectadors. El grup televisiu ha sabut rendibilitzar la crònica de l'intent de suïcidi de la filla de Rocío Jurado.





Rocío Carrasco (EP)





Rocío Carrasco ha comptat per primera vegada (en el seu documental) per què decideix suïcidar-se i quan. És molt important tenir en compte la data en què la filla de 'La més gran' decideix llevar-se la vida i així ho ha explicat ella: "El cinc d'agost de aquest any. És un succés en la meva vida que jo no hagués verbalitzat mai si no hagués estat perquè sé que s'ha posat en coneixement de mitjans de comunicació, el que passa que aquests mitjans no ho han fet públic. sé que tard o d'hora si no ho explico jo hi haurà una altra persona que ho expliqui i crec que em pertany a mi i només a mi explicar-ho ".





Però ens hem de remuntar a dies abans d'aquell fatídic dia, ja que a Rocío se li passen pel cap moltes coses: "Abans del dia 5 d'agost posen en el meu coneixement que la meva filla va a anar a defensar al seu pare a plató de 'GH VIP' perquè ell entra al programa. Jo en aquest moment no estic bé emocionalment per tot el que porto passat, ningú ho sap, però porto en tractament psiquiàtric i psicològic des de l'any 2011, amb un tractament fort ".





El moment més dur del documental ha estat quan Rocío Carrasco ha explicat com va intentar suïcidar-se: "Em vaig prendre diverses pastilles diferents i em vaig quedar adormida. Em va salvar Fidel que va ser el que va entrar a l'habitació perquè jo no m'aixecava. A l'hospital vaig arribar pràcticament adormida, no recordo res. a urgències em pregunten jo dic que jo no vull seguir així, en un primer moment dic que m'és igual no haver-ho aconseguit en aquell moment perquè ho anava a aconseguir i que sempre em quedava el pont de Segòvia per poder tirar-me i d'aquí em ingressen en un altre hospital que tenia una planta especialitzada per això ".





És en aquest moment quan ella s'adona que ha d'estar viva per no aconseguir el que, segons ella, desitja Antonio David i allà decideix parlar: "En aquest hospital és quan jo prenc consciència de la barbaritat que havia fet i que volia fer amb posterioritat. Jo me n'adono en aquest moment del que he fet i em sembla que era una putada per als meus ".