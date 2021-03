Puigdemont vol apartar els magistrats de TC per posar en evidència el judici al procés a Europa

La batalla entre Carles Puigdemont i l'Estat espanyol no només es lliura al Tribunal Suprem. L'expresident de la Generalitat també té posat el focus en un alt tribunal espanyol, el Tribunal Constitucional (TC), i des de la seva defensa està maniobrant per anar apartant alguns magistrats.





Carles Puigdemont (EP)





El magistrat Antonio Narváez, de TC, va decidir apartar-se de totes les qüestions vinculades als polítics independentistes després de ser recusat per afirmar el 2021 que el Procés va ser "un cop d'Estat encobert", més greu que el 23-F, segons recull El confidencial. Després de deixar fora Narváez, la defensa Puigdemont ha posat l'ull en el magistrat Cándido Conde-Pumpido.





Puigdemont, en un escrit que ha pogut consultar El Confidencial, entén que el magistrat Conde-Pumpido recolzava abans del judici que els polítics del Procés fossin imputats "pels tipus penals de rebel·lió i sedició". És a dir, que des del primer moment "tenia formada una posició sobre la responsabilitat penal", denuncia l'expresident. De la mateixa manera, assenyala la proximitat del magistrat amb un dels fiscals del judici del Procés.





La jugada de l'expresident ha estat un cop dur per Pumpido ja que, si no s'aparta, els recursos dels presos podrien prosperar en el Tribunal Europeu de Drets Humans. De la mateixa manera, des del TC creuen que aquest no serà l'últim moviment de Puigdemont i hauran apartar més jutges.